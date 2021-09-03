Приват ввел ограничения на количество переводов с карт: остальные будут блокировать

Жалобы украинцев на популярные сервисы ПриватБанка в последнее время стали не редкостью. Однако недавно целый шквал гневных комментариев в адрес финучреждения вызвала проблема с казалось бы самой обыкновенной услугой. В чем на этот раз провинился ПриватБанк перед своими клиентами?





Оказывается финучреждение без всякого предупреждения ввело ограничения на перевод средств. Теперь количество таких операций для держателей карт физического лица не должны превышать 100. Большинство клиентов банка узнали о таких условиях совершенно случайно. Услугу перевода просто заблокировали, а клиентам сообщили, что возможность осуществлять отправку средств на другие карточки восстановится уже с 1-го числа следующего месяца.

Возможно массовых жалоб удалось бы избежать. Однако свое обещание банк не выполнил. Заблокировав услугу перевода между картами в августе, с 1 сентября ее восстановили далеко не всем клиентам. Поэтому украинцы решили обратиться за помощью в государственные инстанции, и оставили несколько гневных комментариев на сайте Минфина.

Одному из клиентов, который пожаловался на сервис ПриватБанка на портале государственной структуры, все же вернули возможность перечислять средства с собственной карточки. Другая владелица счета в финучреждении так и не получила возможности снова свободно распоряжаться своими деньгами.

«Несмотря на мои жалобы, банк так и не восстановил функцию перевода средств. Хотя это должно было произойти еще 1 сентября. Причину сотрудники банка объяснить не смогли. Общалась уже с несколькими операторами службы поддержки, и все они объясняют мне ситуацию по-разному. Набрали неквалифицированных работников, которые вообще не помогают решить проблему», – рассказала женщина.

Стоит отметить, что карточки, предназначенные для физических лиц, то есть обычных граждан, не рассчитаны на использование в коммерческих целях. Для осуществления большого количества денежных переводов нужно открывать карточку для ФЛП, которая не имеет указанных выше ограничений.