Украинцы могут остаться без YouTube и Facebook: новое решение СНБО

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации разослала всем украинским провайдерам обновленные требования касательно запрещенных интернет-ресурсов. Согласно решению СНБО, в «черный список» попали некоторые страницы социальной сети Facebook, YouTube и Twitter.





Самое пристальное внимание игроков рынка интернет-услуг обратили на блокирование страниц в Facebook. Однако операторы в один голос утверждают, что выполнить такие требования возможно лишь при условии блокирования всей социальной сети.

«Выполнить приказ регулятора можно только путем закрытия доступа к Facebook, Twitter и YouTube целиком. Выдвигать требования в отношении блокирования отдельных страниц можно самим соцсетям. Провайдеры же не могут этого сделать с чисто технической точки зрения. В наших силах только ограничить доступ пользователей ко всему сайту», – отметил Александр Арутюнян, руководитель интернет-компании «Паутина».

В свою очередь владелец оператора NetAssist Максим Тульев пояснил, что запрет пользования такими популярными не только в Украине, но и во всем мире, ресурсами вызовет сопротивление клиентов. Люди будут устанавливать программы и приложения для обхода блокировки. Таким образом системы блокировки потеряют всякую функциональность и станут просто ненужными.

«Какой будет реакция украинских пользователей на бан Facebook или YouTube? Месяц-два и все привыкнут к новым правилам, установив себе программы для беспрепятственного доступа к любимым ресурсам», – прокомментировал ситуацию Тульев.

Однако руководитель компании-провайдера все же считает, что некоторые участники рынка таки пойдут навстречу государственным органам и заблокируют популярные сайты.

Сейчас сложно сказать наверняка, смогут ли украинцы и в дальнейшем смотреть бесплатные фильмы и ролики в YouTube, или общаться с друзьями в популярной соцсети Facebook. Вся надежда на то, что СНБО и Нацкомиссия найдут другие пути блокировки нежелательных для них страниц, а провайдерам не придется лишать своих абонентов доступа к любимым ресурсам.