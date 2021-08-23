Эксперты предсказывают высокие доходы украинским пенсионерам с двумя пенсиями

Представители Министерства социальной политики Украины подсчитали примерный доход украинцев, которые станут получать две пенсии. По самым оптимистичным прогнозам в этом случае среднестатистический житель страны может рассчитывать на выплаты в размере 7000 гривен.





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Данную информацию представители ведомства опубликовали на своих страницах в социальных сетях. Согласно их подсчетам, украинцы смогут получать достаточно большие денежные выплаты, когда в стране будет введена вторая пенсия, которая работает по накопительному принципу. Чтобы ее получить, нужно отчислять по 2% от заработной платы в течение 35 рабочих лет. В результате 15 лет вы станете принимать платежи, размер которых может достичь 3000 гривен в месяц.

отсчитывая в накопительный фонд 2% от зарплаты в течение 35 лет, каждый украинец сможет получить 445 000 гривен;

если получать ежемесячно процент от этой суммы в течение 15 лет, каждая выплата составит 3116 гривен;

если учитывать стандартную солидарную пенсию (сейчас она составляет 3624 гривен), то в среднем совокупный доход будет равняться 7000 гривен.

По подсчетам специалистов, с учетом накопительной пенсии среднестатистический заработок украинского пенсионера на 45% приблизится к средней зарплате (сейчас этот показатель состоит всего на 29%). При этом Лидия Ткаченко, сотрудник Института социальных исследований и демографии имени Птухи, отмечает, что указанные выше цифры всего лишь приблизительные и посчитаны под нынешние реалии. К тому моменту, когда накопительная пенсия будет введена, солидарные пенсионные выплаты давно перевалят за 7000 гривен и доход станет куда больше.