Астрологи назвали знак зодіаку, який до кінця тижня заробить солідну суму

У п’ятницю, 20 серпня, неочікуваний дохід отримають Терези та Риби. Овнів чекає романтична пригода. А от Тільці покрокують до перспективного майбутнього. Раки отримають перемогу над конкурентами. Стрільці ж виявляться найбільшими везунчиками дня.





Овен

Кохання поглине усі ваші думки. Робота відійде на другий план, а усі бажання будуть спрямовані лише на другу половинку.

Тілець

Тільці будуть цілеспрямовано рухатися до кар’єрних успіхів, ретельно виконуючи свою роботу. Сьогодні ви розпочнете свій шлях до підвищення статусу та нової керівної посади.

Близнюки

Вам хочеться зробити неможливе, встигнути усе і навіть трохи більше: сходити на побачення, підзаробити, провести час із друзями. Не варто розриватися на частини, спробуйте краще визначити для себе пріоритетні завдання на цей день.

Рак

На роботі ви будете лідером та з легкістю обійдете усіх конкурентів. А колеги прислухаються до вас, намагаючись вловити кожне слово і кожну рекомендацію.

Лев

П’ятниця пройде для Левів у плануванні майбутнього. Можливо ви навіть почнете продумувати новий проект. Адже натхнення просто битиме через край.

Діва

Якщо вам запропонують цікаву і перспективну можливість, обов’язково погоджуйтеся. Адже хтось більш швидкий може вас випередити. Тож хапайте цей шанс не роздумуючи.

Терези

Неочікуваний дохід впаде просто з неба. Можливо це буде давно забутий борг, чи відсотки із бізнесу, від якого ви нічого не чекали. Однак сума буде солідна.

Скорпіон

Ваша душа хоче свята. То влаштуйте його собі! Навіть якщо немає приводу. Життя прекрасне, і це вже достатня причина для веселощів.

Стрілець

Везіння сьогодні на вашому боці, за що б ви не взялися. Спробуйте зіграти у лотерею, або вкласти гроші у новий стартап. Гроші повернуться вам сторицею.

Козеріг

Будьте обережні. Є ризик натрапити на шахраїв та позбутися своїх заощаджень. Однак уважність допоможе вам уникнути небезпек.

Водолій

Відпочинок на лоні природи у шикарному готелі – такою буде ваша п’ятниця. Ні про що не думайте, просто насолоджуйтеся.

Риби

Фінансовий успіх сьогодні на вашому боці. Є шанс зробити дуже вигідну інвестицію, яка непогано забезпечить вас на решту життя.