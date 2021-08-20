Заработок на земле: украинцам дали советы, где самая дорогая земля для продажи

Стоимость земли в Украине только за последний год существенно возросла. Особенно это касается популярных районов вблизи столицы, некоторые из которых подорожали аж на 10%. Однако, по мнению риэлторов, это еще не предел. В течение следующего года стоимость ценных участков под застройку может увеличиться еще на 15-20%. Такие перспективы привлекают к столичным землям множество инвесторов, которые стремятся заработать на перепродаже дорогостоящих гектаров.





Почему подорожала земля?

На рост стоимости земли под застройку в течение последнего года существенное влияние имела пандемия COVID-19. Пересидев несколько локдаунов запертыми в квартирах, украинцы поняли всю прелесть жизни за городом. Поэтому начали скупать участки, тем самым повышая спрос, а заодно и цену на землю.

Сейчас на Киевщине только за месяц фиксируют до 4 тысяч сделок по покупке земельных участков. Средняя цена одного га составляет 1597 долларов. Однако в некоторых особенно популярных районах цена может подниматься даже до 2 тыс. долл. и выше. Среди таких районов Киево-Святошинский (2325 долл. за га) и Обуховский (1956 долл. за га).

Покупают как территории под застройку, так и уже готовые домики с приусадебными участками. Однако даже на «пустой» земле, без жилой постройки, однако с хорошим расположением, можно неплохо заработать. Ведь такую землю можно приобрести к примеру за 20 тыс. долл., а через несколько лет, когда цена вырастет, выгодно перепродать уже за 50 тыс. долл. Некоторые инвесторы даже берутся возвести небольшой дом в несколько этажей и, вложив в свой проект около 100 тыс. долл. вместе со стоимостью земли, продают его по меньшей мере за 150 тыс. долл.

Как выбрать участок на перепродажу?

Чтобы хорошо заработать на перепродаже, лучше выбирать участок не далее, чем в 30 км от Киева. Перепродажу приобретенной земли следует осуществлять хотя бы через 3 года после оформления права собственности на нее. Тогда в процессе продажи можно будет уплатить на 6,5% меньше налога.

Обязательно проверьте государственный акт на выбранную землю. Там должно быть записано, что данная земля предназначена под застройку. В случае иного целевого назначения, вы рискуете поплатиться за невнимательность дополнительной бюрократической волокитой.

Близость коммуникаций, транспортной развязки и водоема поблизости также будет огромным плюсом. Такие преимущества значительно повысят будущую стоимость земли, а соответственно и прибыль от перепродажи.