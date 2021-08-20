Тарифы на свет пересчитаны: сколько переплатят украинцы

В Украине, после долгих переговоров и споров чиновников, все же было принято решение о новом тарифе на свет. Поэтому уже с 1 октября текущего года среднестатистическое домохозяйство будет платить за свет на 45,5 грн меньше, чем сейчас. Однако по сравнению с 2020 годом, цена электроэнергии будет выше на 5%.





Такие выводы сделали эксперты в области коммунальных услуг, основываясь на усредненных данных о потреблении электричества украинцами. Рост цен на услуги легко увидеть, выполнив несложные расчеты.

Так, с 1 октября тариф на свет изменится с 1,68 грн за кВт*ч на 1,44 грн. Платить по такой ставке смогут все граждане, которые используют до 250 киловатт в месяц. Для остальных потребителей цена энергоресурса не изменится.

Украинская семья в среднем использует около 190 киловатт в течение месяца. Получается, что по актуальному тарифу такая семья платит за свет 319 грн. Но уже через месяц сумма платежки для нее уменьшится на 45,5 грн, и составит 273,5 грн.

Однако если вспомнить льготный тариф 0,9 грн за первые 100 киловатт энергии, который действовал до 1 января текущего года, легко заметить, что месячная сумма в платежке была тогда еще меньше. За одну квартиру платили в среднем 241 грн в месяц. То есть почти на 33 грн меньше, чем мы вынуждены будем платить после обещанного удешевления электричества.

Напомним, что обсуждение новых тарифов, которое началось в правительстве еще несколько месяцев назад, было направлено скорее на повышение цены электричества, а не ее снижение. Ведь себестоимость тока в Украине уже почти вдвое превысила ту цену, которую платит за него население. Однако под давлением президентского офиса Минэнергетики отказалось от своих первоначальных планов. И теперь разницу между реальной ценой света и тарифом для простых украинцев будут покрывать энергопредприятия из средств, предназначенных для ремонта и модернизации электросетей.