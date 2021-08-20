Плановое отключение света: на сколько украинцы останутся в темноте

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг несколько изменила актуальные в Украине стандарты качества по обеспечению населения электроэнергией. Пересмотрела НКРЭКУ и суммы компенсаций гражданам за нарушение указанных норм в процессе предоставления коммунальной услуги. Об этом официально сообщила пресс-служба регулятора.





Так, с 1 января нового 2022 года срок, на который можно будет осуществлять аварийное отключение света, уменьшится на 2 часа. То есть максимальный период отсутствия электроэнергии в сети будет составлять вместо 24 часов, всего 22 часа.

Изменения коснулись и продолжительности плановых отключений электричества, то есть таких, о которых жителей предупреждают заранее. Запланированное отключение света можно будет осуществлять не более чем на 12 часов. Для зимнего же периода будет действовать другой стандарт – не более 6 часов без электричества.

Если же коммунальщики планируют сложный ремонт, как например замена элементов сети, или ее реконструкция, периоды отсутствия тока не должны быть длиннее 24 часов. В зимние же месяцы этот период будет сокращен в три раза – до 8 часов.

Кроме изменения предельных периодов возможного отключения света, Национальная комиссия еще и существенно повысила штрафные санкции за их нарушение. Предприятия, отвечающие за энергоснабжение населения, так же, как и раньше, будут платить гражданам компенсации за долгосрочное отсутствие света.

За аварийное отключение электричества на время, превышающее установленную норму, потребителю выплатят компенсацию в размере 300 грн. Ранее сумма штрафа составляла 200 грн. Соответственно за превышение срока, предоставленного для устранения причины некачественной поставки электричества, коммунальщики выплатят жильцам компенсацию в сумме 200 грн, вместо предыдущей ставки в 100 грн.

Также регулятор установил новый вид компенсации для граждан, у которых в трехфазной системе обеспечения электроэнергией будет отсутствовать одна фаза в течение более чем 24 часов.