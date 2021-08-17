Скрытый гений: названы знаки зодиака с самым высоким IQ

Ум измеряется совсем не количеством прочитанных книг. Мудрыми и интеллектуально развитыми личностями считают тех, кто знает, как правильно применить свои знания для достижения выбранной цели. Они имеют развитые навыки аналитического мышления, умеют выходить победителями даже из самых сложных жизненных ситуаций.





Астрологи выделяют пять знаков зодиака, которые чаще всего выигрывают на интеллектуальном поле. Они не боятся проявлять свои способности, достигая заоблачных успехов в карьере.

Скорпион

Свой ум представители огненного знака проявляют через способность быстро воспринимать новую информацию и учиться. Ко всему Стрельцы еще и очень тонко чувствуют чужие чувства и эмоции. Это помогает им анализировать поведение людей, а порой даже манипулировать ими в собственных целях.

Весы

Весы обладают секретом настоящей жизненной мудрости. Они обожают гармонию во всем, поэтому на работе чаще всего принимают компромиссные решения, чтобы ни с кем не ссориться. За умение сохранять здоровый баланс в коллективе уроженцев знака часто выбирают на руководящие должности.

Козерог

Козероги, на зависть коллегам, умеют работать без спешки, успевая при этом абсолютно все. Они выбирают приоритетные задачи и сосредотачиваются на результате. Единственным недостатком этих зодиакальных интеллектуалов является страх рискнуть и потерять чувство контроля.

Лев

Рожденные под созвездием Льва обожают рисковать. Они доверяют собственной интуиции, которая обычно и приводит их к колоссальному успеху. А нестандартное мышление и смелость только помогают в достижении желанных целей.

Рак

Раки, как никто другой, умеют «держать марку». Создав себе имидж успешного и способного работника, они приложат массу усилий, чтобы ему соответствовать. Правда, достигают своего уроженцы этого знака обычно с помощью хитрости. Но это не делает их лицемерами. Просто гибкий ум Раков способен находить немало оригинальных путей к цели, недоступных другим.