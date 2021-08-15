Мгновенная блокировка: клиенты Monobank теряют доступ к счетам при больших операциях

Жесткий мониторинг финансов – основной алгоритм работы в Мобильном приложении Monobank. Именно поэтому происходят серьезные паузы переводов больших денег за рубеж. При этом если вы подтвердили происхождение денежных средств – это не является гарантией, что деньги поступят моментально.





Одна из таких жалоб была опубликована на официальном источнике monobank от 12 августа. Клиентка рассказала, что ей нужно было перевести в Болгарию 18 тысяч евро (цель – покупка недвижимости). Вопрос о переводе такой суммы был оговорен заранее со службой поддержки банка. В результате деньги так и не были переведены.

Со слов клиентки: «Первый шаг: положила деньги. Моментально их блокируют, ссылаясь на требование: откуда деньги? В ответ я отправляю договор купли-продажи собственной квартиры в Харькове. Сразу же дали доступ к счету. В Болгарии я должна была совершить покупку недвижимости. Еду туда. Обращаюсь в monobank и прошу сделать перевод денежных средств в пользу продавца. В ответ снова дублируют вопрос: откуда деньги?»

Как в замкнутом круге – выполнив снова все требования, я получаю просьбу от monobank направить им договор купли-продажи квартиры в Болгарии. Отправила ответ: я не могу заключить сделку и получить официальное заключение, так как нет денег. На что мне пришло разъяснение, что такие внутренние процедуры. И я должна предоставить документ.

Иду к продавцу, показать требование от monobank. Он очень неохотно соглашается подписать договор для того, чтобы направить копию заключения в службу поддержки банка и получить перевод. Этот факт так же был проигнорирован банком! С большим волнением было ожидание средств. Но их так и не перевели, не объясняя, при этом, причину.

Никаких подтверждающих документов о своих действиях банком не были предоставлены! Лишь одна фраза: «Проверяем информацию».

Было замечено, что получатель перевода был гражданином Российской Федерации. Возможно, именно поэтому банк не совершил перевод денежных средств.

Совет для желающих приобрести недвижимость заграницей – открывать счета только в банке той страны, в которой будет произведена купля-продажа. Это поможет избежать нежелательных проблем с контролем валют и финансовым мониторингом НБУ.