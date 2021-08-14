Назван знак зодиака, который постоянно психует по пустякам

Все знаки зодиакального круга имеют свои неповторимые особенности. Для некоторых из них характерна доброта и чувствительность. Другие наоборот – холодные и резкие. Однако на фоне других четко выделяются представители самого провокационного знака. Они способны создать настоящий скандал из ничего, и всего в мгновение ока поссориться даже с самым спокойным человеком.





Речь идет конечно же о Скорпионах. Именно их астрологи в один голос называют «ходячей катастрофой». Ведь они искусно преувеличивают любую мелочь и поднимают бурю на ровном месте.

Главной чертой, присущей всем без исключения представителям этого неординарного знака, является эмоциональность. Чувства у Скорпионов бьют через край и не подчиняются никаким законам. Стоит только бросить искру, сказать что-то не подумав, или иным образом задеть чувства представителя знака, и бури не избежать. Сдерживать себя Скорпион просто не умеет, поэтому на случайного обидчика выльется весь его гнев.

Осторожнее со Скорпионом стоит быть еще и потому, что его считают самым коварным из всех знаков зодиака. Его месть может настигнуть вас в момент, когда вы совсем этого не ждете. Уроженцы знака прекрасно умеют усыплять бдительность своей жертвы, и «жалить» в самый неподходящий для нее момент. Этим они немного напоминают то самое ядовитое животное, имя которого носит созвездие знака.

Скорпионы обычно очень одаренные и имеют прекрасную интуицию. Однако не всегда используют ее во благо. Их врагам стоит быть готовыми к тому, что каждый их шаг представитель опасного знака будет высчитывать заранее. Использовать в собственных интересах поведение оппонента вполне в стиле Скорпиона. При этом он не будет чувствовать угрызений совести, а лишь получит еще большее наслаждение от своего триумфа.