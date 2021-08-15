В Украине прекратит существование крупный банк: известна судьба клиентов

Национальный банк Украины официально признал банкротом банк «Земельный капитал». Акции финучреждения почти в полном объеме (94%) принадлежат бизнесмену Виктору Тополову, который с 2004 по 2005 год занимал должность министра угольной промышленности. Сейчас управление банком взяла на себя временная администрация. Однако со дня на день его ликвидируют, а клиентам вернут часть их сбережений.





В чем причина ликвидации банка?

Об отмене лицензии банка «Земельный капитал» Нацбанк сообщил на официальном сайте. Поводом для закрытия финучреждения стало нарушение уровня ликвидности, обязательного для его нормального функционирования. Это означает, что банк уже не мог слаженно выполнять собственные обязанности. В частности речь идет о своевременном возврате депозитов клиентам, обслуживании своих долгов и тому подобное.

Обанкротившийся банк еще в июле текущего года получал предупреждения от НБУ. Регулятор подчеркивал руководству финучреждения необходимость улучшения финансового положения. Но в банке не отреагировали на полученные рекомендации. Согласно правилам, владелец мог дофинансировать банк даже используя собственные средства, однако так этого и не сделал.

Что будет с депозитами клиентов?

В Национальном банке сообщили, что вкладчикам вернут их сбережения на общую сумму в 400 миллионов гривен. Сейчас Фонд гарантирования вкладов как раз оценивает активы отечественного финансового учреждения. Следующим шагом станет продажа с аукциона всего, что только удастся продать. А дальше все вырученные деньги будут направлены на компенсацию депозитов клиентам банка.

Однако часть вкладчиков все же пострадает в результате «падения» финучреждения. Проблема в том, что компенсация депозитов в полном объеме не представляется возможной. Возврату подлежат только вклады на сумму до 200 тысяч гривен, а остальные средства будут утеряны. Однако такой частичный возврат средств является вполне правомерным, ведь украинское законодательство гарантирует депозиты гражданам только на сумму, меньше чем 200 тысяч гривен.