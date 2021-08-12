Будут проверять каждый чек: налоговики заставят украинцев платить за дорогие покупки

Вскоре в Украине будет введена новая схема налогового контроля. Полномочия налоговиков расширят и они получат возможность мониторить не только доходы украинцев, но также их расходы. Поэтому совершив покупку «не по карману», гражданину придется объяснить контролерам, откуда он взял деньги.





Подробнее о работе системы, которая сейчас находится на стадии разработки, рассказал глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он уточнил, что за любую дорогую покупку, которая не вписывается в известный налоговикам бюджет гражданина, нужно будет заплатить 18% налога. Налог на доходы физических лиц придется платить каждый раз, когда покупатель не сможет объяснить контролерам происхождение потраченных денег.

По мнению господина Гетманцева, цель данной инициативы совсем не в том, чтобы ограничить траты граждан. Министерство финансов лишь пытается путем введения налога на покупки призвать украинцев легализовать свои скрытые доходы. Для максимального упрощения этой процедуры в июле даже был принят закон о налоговой амнистии. В соответствии с ним с 1 сентября текущего года до 1 сентября 2022 года граждане, которые не задекларировали свои активы, смогут сделать это по сниженной налоговой ставке.

Воспользоваться «налоговым окном» можно будет для декларирования денег, недвижимости, автомобилей или даже ценных бумаг. Для капитала и материальных ценностей, находящихся в Украине, налоговая ставка в рамках амнистии составит 5%, а на зарубежное имущество будет наложен налог 9%. По сравнению со стандартным НДФЛ в размере 18%, такие условия кажутся более чем выгодными.

Меж тем чиновник уточнил возможные сроки внедрения в Украине так называемого «налога на расходы». Поскольку основной задачей закона является стимулирование граждан к легализации собственных доходов, внедрять его следует уже после завершения срока амнистии. Поэтому Даниил Гетманцев прогнозирует воплощение косвенного налогового контроля в жизнь не раньше, чем в 2023 году.