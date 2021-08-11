Украинцев будут штрафовать за “слишком большие” расходы

Вскоре все дорогостоящие приобретения украинцев начнут строго контролировать. Соответствующий закон уже активно разрабатывается Минфином. Контроллеры налоговой службы начнут проверять расходы граждан, сравнивая их с доходами. А за несовпадения сумм будут наказывать уплатой 18% налога от цены приобретенного предмета роскоши.





Как будет работать новый закон?

Механизм действия косвенного метода налогового контроля объяснил Даниил Гетманцев, глава профильного комитета Верховной Рады. Зафиксировав покупку гражданина, которая ему точно не по карману, налоговики попросят объяснить происхождение потраченных денег. Если же он не сможет рассказать, откуда взял такую большую сумму, будет вынужден уплатить 18% налога на доходы физлиц за свое приобретение.

Можно ли избежать штрафа?

У украинцев есть шанс избежать штрафа от налоговой. Для этого нужно только легализовать доходы, о которых не известно государству, по программе налоговой амнистии. Закон об амнистии капиталов был принят украинским парламентом в июле текущего года, и предлагает лицам, имеющим необлагаемые активы, легализовать их по довольно выгодной ставке.

Процедуру можно будет осуществить с 1 сентября текущего года до 1 сентября 2022 года, оплатив лишь 5% налога вместо привычных 18%. Всем, кто зарегистрировал свое имущество и сможет предъявить документ об амнистии капитала, не придется объяснять контролерам собственные расходы. Соответственно от повторной уплаты налога на дорогие покупки они также будут лишены.

Когда введут штрафы за дорогие покупки?

Ожидать воплощение в жизнь системы контроля за расходами следует не ранее момента завершения налоговой амнистии. А скорее всего законопроект начнет действовать только в 2023 году. Ведь чиновники хотят дать гражданам шанс вовремя амнистировать «теневые доходы», подготовившись таким образом к внедрению непрямого налогового контроля.

Что касается предельной суммы расходов, которые не будут попадать под мониторинг налоговой, сведений пока нет. Скорее всего Минфин применит предельное ограничение в сумме около 50 тыс. грн, а все покупки, которые превысят данную квоту, будут тщательно исследоваться контроллерами налоговой службы.