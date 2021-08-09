Даже ногой за порог не стоит выходить: знаки зодиака, которым на этой неделе не повезет

Текущая неделя будет не слишком благоприятной для четырех знаков зодиака. У Львов могут возникнуть неприятности с деньгами. Девы рискнут своей репутацией. Козерогов вовсю будут стараться спровоцировать. А вот Водолеи могут сильно разочароваться в близких и родных людях.





Астрологи составили подробный прогноз для знаков зодиака, которые на этой неделе будут просто таки ходить по лезвию ножа. Что же ждет несчастливчиков недели, и как уберечь себя от предсказанных звездами неприятностей?

Лев

Представители этого огненного знака рискуют зря потратить немалую сумму денег. Поэтому лучше спрятать свои сбережения подальше, и внимательнее относиться к расходам. Ни в коем случае не вкладывайте средства в сомнительные проекты и авантюры. Ведь на этой неделе существует огромная вероятность потерять средства, которые вы тяжело зарабатывали не один год.

Дева

Вам могут предложить участие в новом проекте, или бизнесе. Однако стоит сто раз проверить все детали начинания, прежде чем соглашаться. Возможно здесь замешаны нечестные мотивы, или незаконные сделки. Будьте очень осторожны и не дайте обвести себя вокруг пальца.

Козерог

Козероги могут на этой неделе стать участниками конфликтов и провокаций. Причем инициатором ссоры скорее всего станет женщина. Будьте толерантными и сохраняйте нейтралитет, насколько это возможно. Ведь спровоцировать Козерога в силу его темпераментности чрезвычайно просто.

Водолей

Уроженцам знака очень сложно общаться с внешним миром. Окружающие вас чаще всего разочаровывают, а вы пытаетесь убежать от всех и окунуться в мечты об идеальном настоящем. Однако на этой неделе вам стоит выйти из своей раковины. Астрологи советуют наладить контакт с людьми, но только при том условии, что вы не будете им слишком доверяться. Сделав ставку на честность и преданность постороннего, можно еще больше разувериться в людях.