В Украине готовят новый налог – придется платить простым жителям страны

Кабинет Министров Украины начал подготовку законопроекта о новых условиях налогообложения дохода от ценных бумаг. Предусмотрены огромные штрафы, которые придется выплачивать, если активы приобретены на «теневые» деньги.





Подробности нововведения

Данную информацию предоставил лично Данил Гетманцев, глава финансового комитета парламента Украины, написав соответствующий пост на своей странице в социальных сетях. По словам чиновника, Украина уходит из «серого пространства», поэтому всем жителям придется платить налоги и взносы, а также отвечать за свою незаконную деятельность.

Новый законопроект введет особый контроль за ценными бумагами, которые покупаются украинцами. В случае покупки данного актива придется заплатить немалый налог (сумма пока не уточняется). Покупки «в темную» обернутся большими штрафами, при этом под контроль попадут как недавние приобретения, так и ценные бумаги, которые находятся во власти людей с «древних времен». Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, украинцы могут:

задекларировать ценные бумаги в ежегодной декларации и уплатить с них налог;

обратиться к «нулевой декларации», чтобы «отбелить» свои прошлые приобретения «без последствий».

Особый упор Гетманцев сделал именно на нулевую декларацию – одноразовое добровольное декларирование, которое можно будет провести в период с сентября 2021 по сентябрь 2022 года. В это время украинцам дается возможность легализовать ценные бумаги, приобретенные на «темные» доходы, заплатив за них налоги. Спецслужбы не станут проверять источники доходов, на которые были приобретены активы. Однако через год все изменится – неучтенные активы, которые не были задекларированы, будут проверяться и облагаться большими штрафами.