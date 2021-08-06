Не спешите скупать: популярный в Украине продукт подешевеет уже в ближайшее время

Повышение цены на подсолнечное масло в течение последнего года обсуждалось уже не раз. Украинцев изрядно обеспокоило подорожание продукта, который испокон веков был национальной гордостью страны. Ведь именно Украина является экспортером почти 50% подсолнечного масла, представленного на мировом рынке. В чем же причина такой высокой стоимости продукта и стоит ли украинцам скупать масло пока не поздно?





Почему растет цена на подсолнечное масло

Сейчас стоимость масла в отечественных супермаркетах уже достигла 36 грн за 0,5 литра, то есть выросла почти вдвое. Эксперты в области сельхозпродукции называют несколько причин такого ценового коллапса. Прежде всего повышение стоимости они связывают с влиянием внешнего рынка. Поскольку около 90% украинского продукта стабильно идет на экспорт, то корреляция с мировыми ценами существенно влияет на его стоимость на родине.

Среди других мотивов к завышению цен специалисты видят уменьшение урожая из-за погодных аномалий, которые имели место в 2020-2021 годах. Не стоит забывать и о пандемии, локдауне, экономическом кризисе и постоянных прыжках курса валют, которые прямо или косвенно, но все же повлияли на конечную цену продукта.

Меж тем для изготовления подсолнечного масла требуется многоэтапная обработка сырья. Это в свою очередь влечет за собой огромные расходы энергоресурсов, таких как газ, электроэнергия и т.п. Поэтому в определенной степени повышение цены на продукт может быть связано и с катастрофическим подорожанием энергоносителей во всем мире.

Цена снизится уже через месяц

Прогнозы на осень касательно цены подсолнечного масла сейчас являются утешительными. Урожай подсолнечника 2021 года, составивший 16,5 млн. тонн, превысил прошлогодний на 3,1 млн. тонн. Поэтому в следующем сезоне цена не должна расти, а может даже существенно снизиться. Украинцам же советуют не прислушиваться к разговорам «паникеров», которые распространяют слухи о росте цены за литр масла до 100 грн. Такие прогнозы являются абсолютно необоснованными и могут лишь вызвать панику в обществе.

Сдержать цену продукта сможет и конкуренция на мировом рынке. Для населения подавляющего большинства стран, в которые экспортируется украинское подсолнечное масло, этот продукт не является незаменимым. Поэтому в случае слишком высокой стоимости, население будет отдавать предпочтение более дешевым маслам из местных культур, как пальмовое, оливковое, арахисовое и тому подобное. Учитывая такое положение дел завышать цены украинским производителям продукта просто невыгодно.