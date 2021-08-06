Самые актуальные IT-вакансии в Украине: оценка специалистов

Индустрия программирования в Украине, по оценкам специалистов, занимает третье место среди экспортных областей. Согласно статистическим данным, сегодня в IT-области трудятся больше 100 тысяч украинцев. Но, для обеспечения потребности предприятий различной сферы деятельности нужны дополнительные кадры. Front-end Developer Харьков выступает ярким примером. Также среди специалистов IT-сферы работодателей интересуют программисты и разработчики, умеющие работать с современными сервисами.





IT-вакансии: кто пользуется спросом

Востребованные специалисты области информационных технологий:

программист (лидирующая специальность независимо от профессиональной сферы);

разработчик (показательный пример: Java Developer Львов );

web-инженер (участвует в разработке и поддерживает нормальную работу сайтов);

системный администратор (контролирует работу компьютерной техники, настраивает программы, устраняет неполадки).

Важный момент: специфика деятельности IT-специалиста зависит от его профессионального внедрения. Показательный пример: в банковскую сферу нужны программисты и разработчики программного обеспечения, направленного на оптимизацию работы финансовых учреждений. В отношении агропромышленного комплекса (3 место по популярности среди тех, кто нуждается в IT-мастерах) действует такое же правило.

Вспомогательные профессии

Среди IT-вакансий, которые не вошли в стройку лидеров, интерес вызывает специалист по управлению проектами. Человек, оценивая потребности клиентов и бизнес-цели, поставленные заказчиками, консультирует и сопровождает клиентов в процессе разработки и настройки интернет-порталов.

Также, промышленные предприятия Украины, активно переходящие на внедрение систем оптимизации и удаленного контроля, ищут специалистов службы технической поддержки. Стабильная работа оборудования и сети – это залог успешной работы предприятия.

Управление взаимоотношениями с клиентами – это задача специалиста по CMR-системам. Профессия также входит в область IT-специальностей. Работник здесь анализирует данные, собирает информацию, оценивает эффективность маркетинговых решений.

Познакомиться с актуальными IT-вакансиями, которые сегодня вызывают интерес у проверенных работодателей, можно на сайте https://jungo.dev/ru/vacancy-list/?search=Java%20Developer&city=9fd8c872-f35f-43ac-9568-f17a1599d86e.

Немного о зарплате

IT-сфера в Украине выступает одной из областей, специалисты которой получают стабильно высокую заплату. Средний заработок стартует с 15 тысяч гривен. Уровень зависит от мастерства и умения оперативно реагировать на изменения и новинки в мире информационных технологий.

Плюс: 80% IT-специалистов получают зарплату в иностранной валюте (или эквивалент в гривне), что позволяет переживать экономические кризисы без существенных потрясений и финансовых потерь.