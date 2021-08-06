У абонентов Киевстар, Vodafone и lifecell по всей Украине начали внезапно списывать средства

Украинцы в последнее время все чаще жалуются на сервис украинских операторов мобильной связи. Согласно данным Национальной комиссии регулирования связи и информатизации, только с начала 2021 года абоненты составили более 2,8 тысячи жалоб на необоснованное списание средств. А некоторые клиенты Киевстар, lifecell и Vodafone даже сообщали о повторном снятии средств за подключение пакета услуг.





Киевстар полностью исключил возможность списания лишних средств

Крупнейший мобильный оператор Украины отрицает вероятность ошибки при снятии оплаты. Недавно компании пришлось иметь дело с жалобой недовольной клиентки, которая сообщила о несанкционированном списании средств с ее счета. Но в Киевстар рассказали, что уже разобрались с этой жалобой. Как оказалось, клиентка использовала часть денег на другие услуги. Собственно поэтому в момент оплаты пакета на следующий месяц соответствующего количества денег на счету уже не было.

В пресс-службе Киевстар объяснили, что используют надежную систему биллинга от компании Ericsson – Buiness Support System. Данная система полностью исключает повторное списание денег за одну и ту же услугу. Поэтому проблему объясняют невнимательностью клиентов, которые часто не учитывают расходы на разговоры или SMS, не входящие в их пакет.

Vodafone «застраховали» абонентов от случайного подключения услуг

В компании, занимающей второе место в стране по количеству клиентов, также жалуются на подключение пользователями лишних сервисов. Для предотвращения случайностей такого рода в компании позаботились о повышении сложности подключения той или иной услуги. Клиент Vodafone должен осуществить до 6 действий, чтобы активировать выбранный сервис. Это может быть отправка SMS, USSD-запроса и тому подобное.

Если же возникают спорные вопросы с абонентом, каждую ситуацию решают индивидуально. Клиенту объясняют, куда пошли его деньги, и помогают отключить ненужные сервисы.

Lifecell снимает деньги два раза в месяц

Абоненты телеком-оператора lifecell обычно пользуются пакетами услуг либо на 4 недели, либо на 30 дней. Поэтому в снятии оплаты дважды в месяц нет ничего удивительного, особенно если пакет был подключен в начале месяца. Ведь до 30-31 числа указанного месяца срок действия пакета уже истечет.

Однако во избежание проблем с клиентами, которым не достаточно минут, или же трафика из одного пакета на указанный период, lifecell нашел креативный выход. У абонентов оператора есть возможность дозаказать минуты или мегабайты по отдельности, не оплачивая повторно весь пакет услуг.