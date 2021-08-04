Пенсии с 1 сентября будут выплачивать по новому – нужно приготовиться

Согласно новому постановлению правительства Украины, с 1 сентября 2021 украинские пенсионеры могут отказаться от услуг «Укрпочты» и получать пенсии на банковскую карту. Для этого нужно заключить договор с финучреждением.





Что делать пенсионерам

В сети существует множество негативных отзывов об украинской национальной компании «Укрпочта», по которой получают пенсии множество пенсионеров. Сейчас правительство страны предоставило им возможность сменить поставщика выплат на банк, чтобы ускорить процесс получения помощи и сделать его более безопасным.

Чтобы начать обслуживаться в банке, необходимо:

заключить договор с финучреждением;

получить карту для социальных выплат;

предоставить в Пенсионный фонд копию договора (это также может сделать и банк по желанию пенсионера).

Сделать это можно с 1 сентября 2021 года. При этом пенсионер сам будет выбирать банк для сотрудничества, на выбор предоставлено 44 финучреждения, список размещен на сайте Пенсионного фонда. Если этого не сделать, то пенсии по-прежнему будут поставляться сотрудниками «Укрпочты».

Кроме этого правительство приняло решение сократить пенсии для определенных категорий граждан, а именно для участников боевых действий, вдов ветеранов и лиц, утративших трудоспособность в результате событий Великой Отечественной войны. Участники будут получать только 35% прожиточного минимума, утративших трудоспособность – 85%, а вдовы ветеранов 55%. Это не касается официальной пенсии, уменьшены были только льготные выплаты для указанных выше категорий граждан.