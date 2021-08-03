Составлен ТОП самых ответственных знаков зодиака

Найти искреннего и ответственного человека, на которого можно положиться в трудные времена, нелегко. Однако астрологи считают, что преданных и честных друзей следует искать по гороскопу. Ведь чаще всего такие черты встречаются у пяти избранных знаков зодиака.





Дева

Ответственные представители знака рождены вдохновлять окружающих. Они настоящие ангелы на земле, настолько честны, что просто не в состоянии кого-то подвести. Однако будьте очень осторожны. Заполучив такого замечательного друга, не раньте его сверхчувствительную душу.

Рак

Раки ценят крепкую дружбу и искренние отношения. Поэтому не ищут себе краткосрочных знакомств. Если вы подружились с представителем этого знака, можете быть уверены – это надолго. А может даже и навсегда.

Для близкого человека Рак может пойти практически на все. Помочь, навредив при этом самому себе – вполне в его характере. Поэтому с таким другом вы будете как за «каменной стеной».

Скорпион

К Скорпиону можно позвонить даже ночью. Он обязательно ответит, несмотря на поздний час, и начнет расспрашивать, что у вас произошло. Для него душевная близость просто не имеет границ.

Уроженцы этого знака всегда придерживаются данных обещаний, и вовремя приходят на встречи. Но если Скорпион вдруг почувствует, что его добротой пользуются, вряд простит за такую подлость.

Козерог

Козероги не терпят рядом безответственных людей. В дружбе они выбирают только себе подобных – честных, вдумчивых и исполнительных. Поэтому если вы подходите под стандарты представителя этого знака, можете смело просить его о помощи. Он вам точно не откажет.

Водолей

Водолеи обожают помогать слабым. Они легко прощают обиды, всегда сохраняя веру в лучшие черты человека. Но не стоит пользоваться этими ангельскими качествами воздушного знака. Ведь и у его доброты есть предел.