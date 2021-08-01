Часть украинцев больше не сможет обменять свои доллары

Жесткие правила финансового мониторинга, которые уже коснулись большинства мировых банков, повлияли и на Украину. В частности сложнее стало обменивать иностранную валюту в отечественных банках. Украинские финансовые учреждения не спешат принимать подозрительные купюры, опасаясь, что валюта не пройдет проверку иностранного банка, в который будет передана на реализацию.





Какие купюры не принимают

Обменять старые и поврежденные доллары в стране стало почти невозможно. Украинцы все чаще жалуются на отказы кассиров принять ту или иную банкноту. Однако удивляться тут нечему Ни один работник банка не желает быть ответственным за купюру, которую потом невозможно будет реализовать.

По словам эксперта в области финансов Василия Невмержицкого, основным критерием банков сейчас является «чистота происхождения» иностранной валюты. Поэтому с недавних пор они начали тщательно проверять не только подлинность купюры, но и ее историю. То есть финансовое учреждение должно быть уверено, что данная банкнота не была задействована в каких-либо подозрительных сделках, например наркоторговле, торговле оружием, или других незаконных операциях.

Конечно же, больше всего подозрений вызывают именно купюры с проколами, странными пятнами, или надрывами. Такой денежный знак финансовое учреждение обязательно должно отправить в банк-корреспондент, который является его иностранным партнером и помогает в реализации валюты. Именно на этом этапе и может возникнуть ряд вопросов о происхождении подозрительной купюры.

Другие ограничения для банков

Кроме обмена валют, мониторинг значительно усложнил еще ряд финансовых операций. Все чаще банковские учреждения отказываются даже осуществить перевод средств со счета своего клиента. А некоторым, подозрительным с точки зрения банка, лицам вообще отказываются предоставлять любые услуги.

Сейчас система финансового мониторинга может заблокировать следующие операции: