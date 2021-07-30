Если жениться, то только так: знаки зодиака, которые идеально подходят друг другу

Найти вторую половинку, которая будет идеально дополнять человека и разделять с ним взгляды на жизнь, не так уж и легко. Но, как оказалось, выбрать будущего партнера, руководствуясь подсказками звезд, гораздо проще.





Астрологи определили, какие знаки зодиака больше всего подходят друг другу для построения счастливых семейных отношений. Они способны уравновешивать характер своего партнера и поддерживать несгораемую искру любви на протяжении всей жизни.

Овен и Стрелец

Овен довольно своенравный и склонен к конфликтам. Однако спокойному и умиротворенному Стрельцу легко удается его успокоить. Он прекрасно дополняет Овна, находя в нем такую привлекательную решимость и независимость.

Дева и Козерог

Оба знака очень нежные и любящие. Но действительно идеальной парой их делает целеустремленность, которая позволяет им поддерживать друг друга во всех начинаниях и вместе достигать желаемого успеха.

Телец и Рак

И Рак, и Телец ищут в партнере прежде всего преданность. Рак заставляет упрямого Тельца немного успокоиться и не дает замыкаться в себе. Тогда как Телец находит в своем спутнике столь желанное тепло и душевный комфорт.

Близнецы и Водолей

Оба знака часто сталкивались с непониманием окружающих. Однако в паре неординарность Водолея и спокойное понимание Близнецов создают идеальный тандем.

Лев и Водолей

Огненный и воздушный знаки резко контрастируют друг с другом. Это и является настоящим секретом союза Льва и Водолея. Они совершенно разные, поэтому притягивают друг друга с потрясающей силой. Лев согревает Водолея своими жаркими чувствами. А Водолей в ответ впускает партнера в свой невероятный внутренний мир.

Весы и Близнецы

Чувства между этими двумя знаками возникают мгновенно, соединяя их навсегда. Горячие и страстные Весы в тандеме с любознательными Близнецами, создают глубокие и невероятно искренние отношения.

Скорпион и Телец

Еще один пример сбалансированного союза двух противоположностей. Спокойные и земные чувства Тельца идеально дополняют страсть Скорпиона. В результате между ними возникают глубокие чувства, которые зачастую приводят к многолетнему браку.

Рыбы и Козерог

Приземленный Козерог находит в Рыбах уникальную способность мечтать. Тогда как уроженцу знака Рыб как раз необходим партнер, который своим реализмом сможет немного спустить его с небес на землю. Поэтому встретившись они больше не способны представить свою жизнь друг без друга.