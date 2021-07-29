В Украине придумали новый налог: на этот раз с работников

Идея нового налога родилась в стенах главного управления ГНСУ на Львовщине. Налоговики решили, что визитные карточки, которые работникам обычно выдает их руководство, можно считать нематериальным благом. Поэтому включили их в общий доход работника, приравняв к заработной плате. А это значит, что теперь платить в налоговую нужно не только 18% от своего оклада, а еще и такую же квоту, вычисленную из стоимости визиток, полученных работником в течение месяца.





Однако, взимать налог можно будет не со всех визиток. А только с тех, которые удовлетворяют следующие условия:

на визитной карточке должен присутствовать логотип и реквизиты компании;

карта в обязательном порядке должна содержать личные данные сотрудника.

Кто будет платить новый налог?

Неординарное решение львовской налоговой удивило общественность. Особенно активно новшество обсуждают в юридических кругах. В частности выразила свое мнение относительно нового налога адвокат Марина Семенова, занимающая должность управляющего партнера юридической фирмы “Семенова и партнеры”.

Эксперт считает, что уплата налога за визитки вообще не должна коснуться работников. Ведь в их изготовлении и распространении заинтересованы прежде всего руководители предприятий. Поэтому именно им и стоит платить данную квоту.

На самом деле если рассчитать стоимость печати визиток, можно увидеть, что новый налог не слишком ударит по карманам граждан. Например, 100 карточек, изготовленных из плотного глянцевого картона, стоит сейчас 99 грн. Соответственно использовав 100 визиток за месяц, работник заплатит в государственный бюджет только 17,8 грн налога.

Однако визитка является рабочим инструментом компании, и назвать ее каким-то благом для работника сложно. Поэтому было бы логично, если бы ее не приравнивали к части зарплаты.

Как будут контролировать оплату?

Налоговая служба пока не сообщила граждан каким образом будет контролироваться оплата нового налога. Неизвестно также, будут ли штрафовать работодателей за неуплату данной квоты в процессе проверки предприятия налоговиками.

Однако адвокат Марина Семенова порекомендовала руководителям фирм и организаций в случае возникновения споров с регулятором без колебаний обращаться в суд. В процессе защиты стоит акцентировать внимание на презумпции правомерности решений плательщика налогов, размещенной в статье 4 Налогового кодекса Украины. Таким образом, опираясь на неоднозначность трактовки нового правила, у руководителя компании есть все шансы выиграть дело против государственного органа.