Названы самые бесхребетные знаки зодиака

Доверчивые и простодушные люди – настоящий подарок для аферистов. Они легко попадают в неловкие ситуации из-за своей непоколебимой веры в лучшее и неспособность подозревать окружающих в злых намерениях.





Интересно, что эти трогательные и одновременно опасные черты, обычно присущи только трем знакам зодиака. Именно Стрельцы, Раки и Рыбы чаще всего становятся жертвами собственного характера, подвергаясь манипуляциям и хитростям.

Стрелец

Рожденные под этим созвездием – очень искренние люди. Они обожают общение, с удовольствием делятся своими мыслями и готовы отдать даже «последнюю рубашку» незнакомцу.

Но именно эти казалось бы прекрасные черты приносят Стрельцам немало неприятностей. Их добротой пользуются нечистые на руку люди, которые способны обидеть, и даже ограбить наивного представителя огненного знака.

Рак

Раки одаренны редкой способностью к сопереживанию. Они готовы выслушать чью-то проблему и помочь всем, чем только смогут. Однако уроженцы этого знака слишком сильно переживают чужую беду, беря на себя ненужный груз. Это обычно приводит к наибольшим проблемам в их жизни.

Случается, что даже родственники или близкие друзья сбрасывают свои неприятности на сочувственного Рака. В результате он вынужден обеспечивать всю семью, тогда как другие просто бездельничают.

Рыбы

Представители знака Рыб – молчаливы и скованны. Однако если за них берутся профессионалы и настойчиво в чем-то убеждают, они в конце концов начинают воспринимать чужую идею как свою собственную. Такая вредная привычка Рыб может угрожать им как финансовыми потерями, так и сердечными разочарованиями.

Поверив однажды недобросовестному человеку, они могут на всю жизнь потерять веру в доброту и справедливость. Поэтому представителям этого знака стоит быть более открытыми, общаться с людьми вокруг. Так они научатся разбираться в людях и не будут так легко поддаваться постороннему влиянию.