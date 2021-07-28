Новини

Названы самые бесхребетные знаки зодиака

Кто из представителей зодиакального круга рискует стать жертвой манипулятора?

29.07.2021
1 хвилина на прочитання

Доверчивые и простодушные люди – настоящий подарок для аферистов. Они легко попадают в неловкие ситуации из-за своей непоколебимой веры в лучшее и неспособность подозревать окружающих в злых намерениях.


Интересно, что эти трогательные и одновременно опасные черты, обычно присущи только трем знакам зодиака. Именно Стрельцы, Раки и Рыбы чаще всего становятся жертвами собственного характера, подвергаясь манипуляциям и хитростям.

Новини по темі

Стрелец

Рожденные под этим созвездием – очень искренние люди. Они обожают общение, с удовольствием делятся своими мыслями и готовы отдать даже «последнюю рубашку» незнакомцу.

Но именно эти казалось бы прекрасные черты приносят Стрельцам немало неприятностей. Их добротой пользуются нечистые на руку люди, которые способны обидеть, и даже ограбить наивного представителя огненного знака.

Рак

Раки одаренны редкой способностью к сопереживанию. Они готовы выслушать чью-то проблему и помочь всем, чем только смогут. Однако уроженцы этого знака слишком сильно переживают чужую беду, беря на себя ненужный груз. Это обычно приводит к наибольшим проблемам в их жизни.

Случается, что даже родственники или близкие друзья сбрасывают свои неприятности на сочувственного Рака. В результате он вынужден обеспечивать всю семью, тогда как другие просто бездельничают.

Рыбы

Представители знака Рыб – молчаливы и скованны. Однако если за них берутся профессионалы и настойчиво в чем-то убеждают, они в конце концов начинают воспринимать чужую идею как свою собственную. Такая вредная привычка Рыб может угрожать им как финансовыми потерями, так и сердечными разочарованиями.

Поверив однажды недобросовестному человеку, они могут на всю жизнь потерять веру в доброту и справедливость. Поэтому представителям этого знака стоит быть более открытыми, общаться с людьми вокруг. Так они научатся разбираться в людях и не будут так легко поддаваться постороннему влиянию.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


29.07.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

В Україні хочуть по-новому вираховувати тарифи на електрику

28.07.2021

В Украине хотят по-новому высчитывать тарифы на электричество

28.07.2021

На прилавки магазинів України потрапив небезпечний продукт, яким можна отруїтись

28.07.2021

На прилавки магазинов Украины попал опасный продукт, которым можно отравиться

28.07.2021
Back to top button