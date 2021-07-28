В Украине хотят по-новому высчитывать тарифы на электричество

Ожидание решения правительства касательно новых тарифов на электроэнергию вызвало в Украине настоящий бум. Политики наперебой высказывают свои пожелания и версии относительно новых правил оплаты за свет, поднимая волну беспокойства в обществе.





В частности, недавно на тему изменений в тарификации для населения высказался глава города Вараш Ровенской области Александр Мензул. По его мнению, стоимость электроэнергии для жителей определенного региона должна напрямую зависеть от того, где находится ближайшая электростанция.

Напомним, что Вараш является так называемым городом-спутником Ровно, и расположен в непосредственной близости от Ровенской атомной электростанции. Поэтому такая концепция будет очень выгодной не только для Вараша, но и для ряда других соседних городков и поселков.

Идею об уменьшении цены электричества для ближайших к АЭС населенных пунктов мэр пропагандирует еще и потому, что обещание удешевления ресурса было ключевым пунктом в его предвыборной компании. Глава Вараша, как и главы нескольких других приближенных к Ровенской АЭС городов, обещал своему электорату возвращения льготы в размере 30% на оплату света, которой государство лишило их еще в прошлом году.

«Поскольку мы живем лишь в 150 километрах от источника электроэнергии, то более низкая цена на свет для жителей Вараша – даже не льгота, а обычная математика. Сейчас же, независимо от того, на каком расстоянии находится населенный пункт от ближайшей электростанции, цена для всех остается одинаковой. Но потери электроэнергии при доставке на дальние расстояния значительно большие», – пояснил свою позицию Александр Мензул.

Мэр считает, что в случае игнорирования фактора удаленности городов от генератора энергии, цена будет формироваться под влиянием различных спекуляций и прыжков на ресурсной бирже. Сейчас такой проблемы в Украине еще нет, но вскоре она может возникнуть.

Негативно высказался Александр Мензул и относительно идеи льгот для некоторых категорий населения. Он считает, что от них необходимо отказаться. Ведь такие скидки на ресурс только донимают тех граждан, которые их не получили.