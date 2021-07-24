В Украине пересчитали пенсии: кто получит на несколько тысяч больше

С начала 2021 года средняя пенсия граждан выросла всего на несколько сотен гривен. Фактически в январе она еще составляла 3500 грн, а в июле уже 3700 грн. Однако такое незначительное увеличение ежемесячного содержания пенсионеров не идет ни в какое сравнение с повышением, которое получили бывшие судьи. У этой категории пенсионеров доход вырос аж на 15 300 грн. И теперь ежемесячно они получают пенсию в размере 83 200 грн.





Повышение средней пенсии, по данным Пенсионного фонда Украины, состоялось за счет 11%-ной индексации, а также увеличения прожиточного минимума в стране. Однако почему же образовалась такая огромная пропасть между повышением ежемесячных выплат для судей в отставке и обычных украинских пенсионеров.

Дело в том, что у «рядовых» граждан формула расчета суммы пенсии совсем не такая, как у служителей Фемиды. Для того, чтобы посчитать пенсию простого работника, например учителя, за основу берется его средняя зарплата за 3 последних года. Она в свою очередь умножается на стаж, на 1% и соотношение зарплаты сотрудника к средней ставке в стране.

Таким образом пенсия для гражданина со стажем например 35 лет точно не получится выше 35% от его предыдущей зарплаты. Ведь берется в расчет именно зарплата за 3 года, поэтому логично, что с каждым годом она повышалась. А усредняя данные за такой срок, государство забирает еще несколько заслуженных гривен у граждан.

У судей все совсем по-другому. Имея выполненную норму стажа, они могут смело рассчитывать даже на 80% своего оклада. Тогда как обычным гражданам «не светит» такая пенсия даже со стажем в 80 лет.

Так и образуется поразительная разница между суммами выплат, а соответственно и уровнем жизни различных категорий пенсионеров. А повышения, отличающиеся в сотни раз, еще больше подчеркивают так называемое «классовое неравенство».