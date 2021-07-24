Заплатят все: в Украине ввели налог на квартиры и штраф за неуплату

Все граждане Украины, владеющие так называемой «лишней» жилой площадью, до 1 июля получили платежки с суммой налога на недвижимость. В квитанции также содержалось сообщение с требованием уплатить указанную сумму в течение 60 дней. Срок истекает уже в сентябре. Поэтому именно с этого месяца украинцам, которые не заплатили налог, начнут начислять штрафы.





Что такое налог на недвижимость?

Подробная информация по этому поводу размещена в статье 266 Налогового кодекса Украины. Платить налог отныне должны лица, обладающие площадью более 60 кв. м. Для жителей домов такая норма составляет 120 кв. м. Каждый квадрат сверх этой нормы оплачивается по налоговой ставке 70,8 грн.

Поэтому если гражданин проживает в собственной квартире, площадью 100 кв. м, то за 40 «лишних» квадратов жилья ему придется заплатить 2832 грн.

Какие штрафы грозят должникам?

Украинцы, которые вовремя не заплатят налог на недвижимость будут вынуждены уплатить штраф. Сумма его будет зависеть от того, на сколько времени просрочен платеж.

Как будут начисляться штрафы за неоплаченный налог на жилплощадь:

оплату задержали на срок, меньше 30 дней – штраф 10% от суммы налога;

задержка более чем на 30 дней – штраф 20% от налоговой суммы.

Изменятся ли условия налогообложения?

Недавно в Украине появился альтернативный вариант закона о налогообложении недвижимости. Новый законопроект предлагает несколько изменить актуальные правила. В частности, депутаты предложили сделать акцент не на площади жилья, а на его цене. Таким образом граждане, проживающие в престижных квартирах центральных районов города, будут платить значительно больше, чем владельцы квартир на окраинах или в небольших населенных пунктах.

Куда идут наши налоги на жилье?

Налоговые средства, уплаченные за «лишние» метры, направляются в местные бюджеты. К тому же органы власти городов и регионов могут уменьшать сумму налоговой ставки, а также увеличивать допустимую норму жилплощади на одного человека.