Поесть в Украине станет значительно дороже: новый закон ударит по кошелькам граждан

Вскоре в Украине существенно повысят акциз на алкогольные напитки. Изменение налоговой ставки предусматривает проект закона №5600, который уже одобрили в Верховной Раде 1 июля.





Коснется увеличение акциза следующих напитков:

пиво с 4%-ным содержанием алкоголя – повышение на 2,01 грн до 4,79 грн за литр;

сброженные напитки, в том числе вина – на 40 коп. до 8,42 грн за литр;

игристые вина – на 58 коп. до 12,23 грн за литр.

Законопроект, который в народе уже назвали ресурсным, по мнению экспертов больше всего ударит не по супермаркетам или специализированным торговым точкам, а прежде всего по ресторанному бизнесу Украины. Заведения общественного питания, которым и так пришлось пережить сложные времена в период строгих карантинных ограничений, снова будут вынуждены подстраиваться под новые условия.

Начнут ли закрываться кафе и рестораны?

«Рестораны и кафе конечно, не закроются, но повысить цены им точно придется», – считает Ольга Насонова, управляющая компанией «Ресторанный консалтинг». Эксперт считает, что повышение налогов – это всего лишь очередная «неприятность от государства». Для закрытия ресторанов и других заведений питания этого явно недостаточно. Ведь по опыту карантина легко увидеть, насколько «живучий» ресторанный бизнес Украины.

Главной же проблемой, связанной с новым законом, станут налоговые проверки заведений. Они предусмотрены в актуальной редакции законопроекта, да и поводов для них теперь будет достаточно. Суммы долгов и штрафов инспекторы смогут взимать со счетов владельцев ресторанов напрямую, даже без решения суда.

Но возможно такого развития событий еще удастся избежать. Существует вероятность что закон не примут в нынешнем виде. Ведь против актуальной его формулировки выступает несколько профильных ассоциаций.

Цены в меню вырастут на 20%?

Итак, к закрытию кафе и ресторанов повышение акциза вряд ли приведет. Однако цены на блюда, особенно на напитки в меню вырастут точно. Повышение акциза, по мнению Ольги Насоновой, рестораны непременно перенесут на клиентов. А это будет означать увеличение суммы среднего чека минимум на 5%. А в более дорогих заведениях разница в цене составит и все 20%.

В то же время эксперт отметила, что повышение цен в заведениях питания обычно не слишком сказывается на их посещаемости. Ведь в рестораны ходят люди «при деньгах». К тому же уставшие после долгих месяцев карантина украинцы сейчас как никогда нуждаются в общении и теплых встречах хотя бы за чашечкой кофе с пирожным.