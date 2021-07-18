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Еще пару сотен сверху: Шмыгаль обратился к пенсионерам с приятной новостью

Кого ожидает прибавка к пенсии в суме 400 грн.

18.07.2021
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал планы правительства относительно повышения ежемесячных выплат украинским пенсионерам. В частности стало известно, что с 1 октября текущего года пенсионеры, которым более 75-ти лет, получат ежемесячную прибавку к основной пенсионной ставке, равную 400 гривнам. Более подробной информацией о нововведениях министр поделился во время онлайн-трансляции на YouTube часа вопросов к правительству.


В ходе беседы глава правительства акцентировал внимание зрителей на том, что повышение пенсий в Украине происходит по четкому государственному плану. В соответствии с ним пенсии украинцев в марте 2021 года были проиндексированы на 11%. Таким образом удалось повысить доход более чем 8 миллионов граждан пожилого возраста.

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В апреле же произошел автоматический перерасчет ежемесячных выплат работающим пенсионерам. А всего несколько недель назад, 1 июля, официально увеличился размер минимальной пенсии.

Чиновник напомнил, что в 2020 году в Украине впервые было принято решение ввести доплаты пенсионерам, которым более 80-ти лет. Таким же образом с октября 2021 года правительство планирует доплачивать пенсионерам, которые уже пересекли границу 75-летия, по 400 грн каждый месят. Эта сумма станет дополнением к основной пенсионной выплате.

Вспомнил Денис Шмыгаль также про военных пенсионеров. Министр отметил несправедливость постановления, принятого в отношении данной категории пенсионеров еще в 2017 году. Ведь в результате такого решения отставным военнослужащим за последние 3 года ни разу не перечисляли суммы выплат.

Поэтому во властных кругах приняли решение назначить военным пенсионерам ежемесячную доплату в размере 2 тыс. грн. Таким образом существенное дополнение к пенсии получат более 400 тысяч украинцев.

Меж тем глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная недавно сообщила, что уже в следующем году размер минимальной пенсии может достичь 3,5 тыс. грн. Но пока еще неизвестно, хватит ли средств в государственном бюджете на реализацию такого амбициозного плана министерства.

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18.07.2021
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