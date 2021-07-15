Стало известно, какой отпуск подходит для конкретных знаков зодиака

Июль, самый разгар сезона отпусков – а вы все еще не выбрали, куда отправиться в этом году. Возможно в горы или на море в отель с сервисом «все включено». А может вообще «рвануть» на экстремальный сплав по порогам бурной горной реки.





Астрологи советуют выбирать место и способ отдыха по собственному знаку зодиака. Оказывается дата вашего рождения имеет прямое влияние на виды активности, которые способны принести вам наибольшее удовольствие и повлиять на душевний баланс. Так каким должен быть идеальный отпуск именно для вашего знака зодиака?

Овен

Представители этого знака любят тепло и необычное окружение. Им астрологи рекомендуют жаркие экзотические страны на морском побережье, такие как регионы Ближнего Востока, Латиноамериканские страны и тому подобное.

Телец

Знак земли обожает близость к природе. Тельцы получат несказанное удовольствие от общения с флорой и фауной. Им подойдет отдых в зеленых регионах с умеренным климатом, например во Франции, Англии или Польше.

Близнецы

Близнецы чаще всего хотят удачно совместить несколько видов отдыха. Однообразие быстро им надоедает. Лучше всего представителям этого знака подойдет автопутешествие по Европе, Австралии, или Америке. Такой способ отдыха удовлетворит все их потребности.

Рак

Ваш отдых – это море, пляж и спокойствие. Отель «все включено» где-то на побережье Средиземного моря станет идеальным вариантом для отпуска.

Лев

Львы обожают солнышко и ничегонеделания на пляже в шезлонге. Причем страсти к морю, или купания в нем они не испытывают. Могут часами загорать без каких-либо других развлечений. Представителям этого знака подойдет спокойный отпуск где-нибудь в Африке, на Филиппинах или на курортах Латинской Америки.

Дева

Для вас важнее всего – комфорт и красивые пейзажи вокруг. Экстремальные развлечения и походы точно не для Дев. Они любят тишину и гармонию. Для отпуска подойдут Бельгия, Канада, или Швеция. Их невероятно красивая природа точно произведет на Дев неизгладимое впечатление.

Весы

Для Весов лучший отдых это море, море и еще раз море. Они обожают шум волн, купание и йодированый морской воздух. Для отпуска стоит выбрать прибрежные регионы Испании, Мексики, Египта, или даже Мальдивские острова.

Скорпион

Скорпионы не знают ничего лучшего, чем горные вершины, скалы и перевалы. Им астрологи советуют обратить внимание на такие направления, как Альпы, Кавказ и конечно же Карпаты.

Стрелец

Рожденным в знаке Стрельца необходимы для отдыха все четыре природных элемента – огонь, вода, воздух и земля. Идеально совмещаются все эти энергии на горных побережьях морей, или вулканических территориях вблизи океана. Найти такие чудеса природы можно в Южной Европе, Африке и Австралии.

Козерог

Вам нужно туда, где сочетается несочетаемое. Хвойный лес и море, пустыни и глубокие озера. Отправляйтесь с палаткой на Кавказ, в Швецию или Норвегию, и насладитесь энергией природы.

Водолей

Водолеи предпочитают цивилизацию – красивые города, сады и пруды. К тому же они не терпят жару, поэтому умеренный или даже прохладный климат – обязательное требование к месту отдыха. Япония, Швейцария и Австрия – вот ваши идеальные страны для проведения отпуска.

Рыбы

Влажный климат и близость воды – эти две характеристики больше всего привлекают Рыб. В отпуск лучше отправиться на побережье Средиземного моря, в Непал или Южную Америку. Климат этих стран подарит вам незабываемый релакс, и невероятное чувство единения с природой.