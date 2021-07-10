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Это рекорд: цена на газ побила впечатляющий максимум

Сколько теперь будет стоить кубометр голубого топлива?

10.07.2021
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Согласно данным мониторинга Украинской энергетической биржи цена на газ в Европе выросла за последние месяцы чуть ли не вдвое. Поэтому удерживать тарифы на прежнем уровне украинскому правительству становится все сложнее. Так какие же газовые перспективы ждут нас в ближайшее время? Стоит ли уже сейчас откладывать деньги на отопительный сезон?


Рыночная стоимость газа в Украине начиная с мая текущего года стремительно росла. Если в конце весны цена энергоресурса на бирже составляла 9,4 грн за куб.м, то уже в июле достигла отметки 13 грн за куб. м. Августовская же цена, по прогнозам экспертов, составит не менее 15,3 грн.

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Вызвана такая неординарная ситуация на отечественном рынке европейской тенденцией к подорожанию газа. В свою очередь для Европы катализатором изменений стали аферы российского «Газпрома». Известная энергокомпания намеренно ограничила поставки своего ресурса в страны Евросоюза перед запуском газопровода «Северный поток-2». Таким образом монополист хотел искусственно поднять цену газа для собственной выгоды.

Еще одним фактором роста стоимости ресурса стали погодные условия. Из-за летней жары расход электроэнергии на кондиционирование помещений существенно вырос. А для ее выработки используется все больше природного газа.

Тем временем запасы энергоресурса в хранилищах так и не были восстановлены со времени окончания отопительного сезона.

Следствием таких сложностей с пополнением запасов голубого топлива стало его подорожание как на европейских хабах, так и на энергорынке Украины. А значит и тарифы для рядовых граждан не могут оставаться на прежнем уровне.

В частности компания «Нафтогаз Украины» уже с 1 июля установила новую месячную ставку на газ для своих клиентов. Она составляет 13,13 грн за кубометр. Существенно подняли цены на голубое топливо и ряд других отечественных газопоставщиков. Но если ситуация на глобальном энергетическом рынке не достигнет равновесия в ближайшие месяцы, тарифы на отопительный сезон могут оказаться для украинцев действительно неподъемными.

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10.07.2021
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