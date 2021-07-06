ПриватБанк сделал то, о чем давно просили миллионы украинцев

Клиенты ПриватБанка в течение текущего месяца смогут воспользоваться бизнес-кредитом на значительно лучших условиях. На днях финучреждение пересмотрело кредитные ставки по программе развития малого и среднего бизнеса «КУБ», и снизило их на 0,2%.





Шаг навстречу начинающим предпринимателям банк сделал в рамках акционного предложения. Оформить кредит на улучшенных условиях можно будет только в течение июля. Процентная ставка на этот месяц составит 1,4% – на первые полгода, и 1,2% – на следующее полугодие, до августа 2022 года. Стандартные же условия бизнес-кредитования вне акции – 1,6% и 1,4% на первое и второе полугодие.

Похоже, что государственный банк решил по-своему поддержать отечественных бизнесменов, пострадавших от кризиса во время пандемии. А также дать возможность гражданам, потерявшим работу в нелегкие карантинные времена, открыть собственное дело.

Получить бизнес-кредит по программе «КУБ» от ПриватБанка могут предприниматели и юридические лица, которые еще не пользовались данной программой. Соответственно такое лицо не имеет текущих кредитных договоров указанного типа с банком. Если же за последние 30 дней вы уже подавали документы на кредитование по программе «Куб», придется подождать месяц после последней такой попытки. Тогда можно обратиться в финучреждение с просьбой о кредите еще раз.

Подача документов на предпринимательскую ссуду осуществляется в электронном виде с помощью приложения «Приват24 для бизнеса». По информации от пресс-службы банка, решение по поводу кредитования клиент получит уже в течение 3 дней с момента обращения. Подписать все необходимые документы можно дистанционно на смартфоне, с помощью бесплатного сервиса SmartID.

Учитывая популярность бизнес-кредитования в Украине, найдется немало желающих воспользоваться уникальным акционным предложением. Ведь согласно данным ПриватБанка, кредиты по программе «КУБ» в этом году уже получили около 13 тысяч отечественных компаний. Общая сумма выплаченных клиентам средств составила 2,5 миллиарда гривен.