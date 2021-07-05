Слетаются как пчелы на мед: кому в Польше платят по 150 тысяч

Регулярные поездки в Польшу на заработки уже стали привычным образом жизни для многих украинцев. Работы у соседей всегда хватает, да и платят они немало. К тому же в связи с пандемией количество разнообразных вакансий для заробитчан выросло чуть ли не на треть. Так сколько же можно заработать в Польше, и за какую работу нашим соотечественникам платят более 150 тыс. грн?





Наибольшим спросом у западных соседей сейчас пользуются квалифицированные бетонщики и плиточники. Строительство в стране происходит бешеными темпами, поэтому и потребность в рабочих руках есть всегда. Опытные специалисты в этой области могут смело рассчитывать на месячную плату в объеме 148 тыс. грн.

Объявлений о вакансиях бетонщиков и плиточников в разных городах Польши можно найти немало и на украинском портале для поиска работы work.ua. На сайте указано, что почасовая оплата работника такой специальности составляет 12-16 евро.

Условия труда на строительстве в Польше довольно сложные: по 11 часов в сутки ежедневно, всего с одним выходным в неделю. В то же время рабочим выдают спецодежду, инструменты и даже оплачивают проезд до рабочего места. Некоторые работодатели обеспечивают сотрудников также жильем, но оно может оказаться не слишком комфортабельным.

Несложно устроиться на строительство и в качестве разнорабочего. Но за низкоквалифицированный труд и платить будут намного меньше – около 45 тыс. грн.

Еще одной популярной специальностью для украинских заробитчан можно назвать профессию стоматолога. Опытный специалист может зарабатывать в этой стране более 160 тыс. грн ежемесячно.

Однако важным условием трудоустройства здесь станет знание польского языка. Чаще всего работодатели в объявлениях акцентируют внимание на наличии сертификата владения языком уровней А1, или А2. Ведь врачам непременно придется общаться с пациентами, заполнять ряд формуляров и документов.