Украину наводнили фальшивые гривны: как отличить

В Национальном банке не на шутку обеспокоены внезапным увеличением количества фальшивых банкнот в обороте. Конечно, такая ситуация случается в Украине не впервые. Вспомнить хотя бы историю с поддельными 500-гривневыми купюрами, которая имела место в 2006 и 2015 годах. И все же украинцам решили напомнить, как отличить фальшивку от оригинала.





Соответствующая информация на днях появилась на официальной странице Музея денег Нацбанка Украины в сети «Фейсбук». Гражданам посоветовали перед тем, как положить купюру в кошелек, внимательно ее рассмотреть. Особенно это касается банкнот крупного номинала. Нужно прежде всего поднести подозрительный денежный знак к свету. Так можно увидеть водяные отметки, которые непременно должны быть на настоящих купюрах.

На украинских гривнах водяные знаки в основном дублируют изображения выдающихся личностей, украшающие лицевую сторону купюры. К тому же водяные знаки на нашей валюте имеют несколько оттенков. В частности светлым тоном изображается номинал банкноты. Он расположен горизонтально в нижнем правом углу, недалеко от портрета.

Водяной знак является первоочередным и самым надежным отличием оригинальной банкноты от поддельной. Дело в том, что сымитировать водяные знаки практически невозможно. Ведь они наносятся еще в процессе изготовления бумаги для банкнот. Мошенникам сделать подделку такого уровня не под силу. Хотя злоумышленники, которые в 2015 году запустили в оборот фальшивые 500-ки, и пытались подделать водяной знак, используя принтер.

Защита национальной валюты от мошеннических афер с помощью водяного знака пользуется популярностью во всем мире. Впервые этот способ был применен еще итальянцами в XIII в. Таким же образом защищена и одна из самых распространенных валют мира – евро. На второй серии банкнот Евросоюза расположен водяной знак с изображением древнегреческой богини Европы.