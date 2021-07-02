ТОП худших водителей среди знаков зодиака – будьте осторожны на дороге

Эксперт-астролог назвал четырех представителей знаков зодиака, которые ведут себя за рулем хуже других. Некоторые чрезмерно вспыльчивые, другие любят рисковать, однако всем этим людям следует быть вдвойне осторожнее на дороге.





Кому из знаков зодиака за руль лучше не садиться

Данную информацию предоставила Франческа Одри, популярный астролог и владелец ютуб-канала. Она «заклеймила» четыре знака зодиака – Рыб, Тельцов, Близнецов и Овнов. Все эти знаки отличаются вспыльчивым характером, а также некоторыми особенностями, которые делают их ненадежными водителями.

Рыбы. Основная особенность представителей данного знака зодиака – доброта и привычка доверять людям. Это делает таких людей очень неподготовленными к ситуациям, которые происходят на дороге. Однако есть и положительная сторона – через позитивный характер Рыбы почти всегда находят людей, которые помогают им решить проблемы, возникающие из-за их доверчивости. Близнецы. Данный тип людей отличается вспыльчивостью и хаотичностью. Они нетерпеливы, любят срываться на других в сложных ситуациях на дороге, а также считают, что им все должны. Поэтому после попадания в аварию Близнецы начинают обзванивать всех своих знакомых с просьбой помочь, при этом сильно злясь на тех, кто им отказывает. Тельце. Из Тельцов получаются хорошие водители из-за их скрупулезность и контроля эмоций, но есть обратная сторона медали – данные люди очень критичны к окружающим и считают, что если они все делают правильно, то и другие должны. Поэтому если они видят нарушение правил дорожного движения, то могут отомстить нарушителю. Да что там говорить – они мстят даже тем, кто ведет себя некультурно в потоке машин. Овны. Овны любят все планировать и очень расстраиваются, когда что-то идет не по плану. Поэтому в дороге они выбирают кратчайшие пути, рассчитывая все до мелочей, однако если в этом плане встречаются недостатки, например – пробки, они сильно расстраиваются и могут попробовать «выпустить пар», часто оборачивается дорожно-транспортными происшествиями.

Одри советует – держите себя в руках, когда вы находитесь на дороге, и будьте спокойны.