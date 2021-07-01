Июль будет интересным: в Украине пересчитают пенсии и зарплаты

Июль в Украине пройдет горячо. Во-первых, состоится плановое повышение цен на газ. Причем новая цена будет минимум на 1 гривну выше предыдущей. Во-вторых, не за горами и подорожание электроэнергии. Что уж говорить об обещанном парламентариями запуске земельного рынка.





Перерасчет пенсий

Уже 1 июля, в связи с перерасчетом минималки для недееспособных граждан, произойдет и перерасчет минимальной и максимальной пенсионных ставок.

Минимальная пенсия вырастет на 85 грн, и теперь составит 1854 грн. Максимальная пенсионная ставка, в свою очередь, вырастет на 850 грн, то есть составит 18540 грн.

Изменится и сумма надбавки за сверхнормированный стаж. Отныне она составит по 18,54 грн за каждый «лишний» отработанный год, то есть вырастет на 8,5 грн.

Пик сезона для заробитчан

В Польше тем временем количество вакансий для украинцев неуклонно растет. В середине лета наиболее востребованы такие виды работ, как строительство и сбор урожая ягод. Фактически с мая потребность в рабочих руках наших граждан выросла почти на треть.

Поляки конечно помогают нашим гражданам с пересечением границы и жильем. Однако условия работы у соседей крайне тяжелые: не менее 12 часов ежедневно, без выходных. Зарплата же составляет от 24 тыс. грн и больше. Именно поэтому наши работники и соглашаются на такой сложный труд.

Но стоит отметить, что более половины украинских заробитчан находятся в Польше нелегально.

Стабилизируется курс доллара

Эталонная иностранная валюта в конце концов остановится на отметке около 27 грн, и не будет превышать стоимости в 27,4 грн. А все из-за низкого спроса на иностранный денежный знак в Украине. Ну и конечно же влияет на курс доллара рост стоимости сырья.

Подорожание электричества

Изменения в данном случае не коснутся потребителей, которым хватает 100 киловатт электроэнергии в месяц. Все остальные будут вынуждены платить минимум по 2,5 грн за киловатт.

Запуск рынка земли

С 1 июля приобрести гектар земли можно будет ориентировочно за 50 тыс. грн. Однако покупателями смогут стать далеко не все.

Купить участок разрешается:

лицам с сельхоз-образованием, или опытом работы в этой области;

юридическим лицам, которые уже ведут деятельность, связанную с сельским хозяйством.

Но и здесь есть ограничения. Одно физическое лицо не сможет приобрести более 100 гектаров земли.