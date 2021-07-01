В Украине вводят рекордные штрафы за нарушение ПДД

В Верховной Раде на днях утвердили нововведение, согласно которому водители грузовиков будут выплачивать огромные штрафы за нарушение весовых ограничений.





Ряд украинских дорог не приспособлен к крупногабаритным транспортным средствам. В связи с этим асфальтовое покрытие быстро портится и становится непригодным для использования.

Водители же фур часто не обращают внимания на габаритно-весовые нормы. А иногда и вовсе отказываются взвесить свой автомобиль на специальных станциях. Такое сознательное нарушение правил дорожного движения парламентарии отныне решили строго наказывать.

Водители не только будут на законных основаниях вынуждены взвешивать свое транспортное средство, но и платить огромные штрафы за обнаруженные несоответствия между весом фуры и имеющимися ограничениями. Наказуемы будут и ошибки в накладных, если водители в них умышленно указали неверный вес. Штрафы за такой проступок могут достигать суммы свыше 50 тыс. грн.

Депутатами данный проект закона был поддержан почти единогласно. А значит теперь водителям крупногабаритных автомобилей стоит быть еще внимательнее. Водитель, который откажется остановиться по требованию офицера полиции, или не даст разрешения на взвешивание фуры, поплатится штрафом в 3 тыс. необлагаемых минимумов. Сумма немалая – около 51 тыс. грн. Такую же сумму придется заплатить и за неверно заполненную накладную с указанием заниженного веса груза.

Однако 51 тыс. грн – это самая высокая мера финансового наказания. В целом же сумма штрафа будет зависеть от степени виновности водителя. К примеру, за нарушение габаритно-весовой нормы на 5-10% заплатить придется всего 8,5 тыс. грн. Вес превышен более чем на 10% – наказание в сумме 17 тыс. грн. При превышении нормы более чем на 20% – сумма штрафа возрастет еще вдвое. А вот штраф в сумме 51 тыс. грн будет присуждаться в случае нарушения правила относительно объема груза на 30%, или более.

Важно, что вся административная ответственность в случае такого нарушения ложится на физическое, или юридическое лицо, которое собственно и зарегистрировало данное транспортное средство.