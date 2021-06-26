Штраф в 180 тыс.: в Украине стартуют массовые проверки всех рабочих мест

Вскоре в Украине начнутся массовые проверки предприятий с целью обнаружения «теневых сотрудников». Организаторами проведения инспекции выступят сразу несколько государственных учреждений, а именно: Министерство экономики Украины, Государственная налоговая служба и Госслужба по вопросам труда.





Старт периода проверок запланирован уже на 1 июля. В процессе инспекции будет проверено тысячи украинских компаний. Работодатели, которые сознательно используют незадекларированную рабочую силу и не платят государству налоги за своих работников, будут строго наказаны. По предварительным данным, штраф за одного нелегального сотрудника составит до 180 тыс. грн.

Как сообщил пресс-центр Минэкономики Украины, проверки рабочих мест являются частью ежегодной программы борьбы с использованием незадекларированного труда граждан.

В целом такая миссия государственного органа реализуется путем выполнения двух основных этапов.

Первый этап – информационная кампания. На этом этапе ответственные за данный вопрос государственные органы распространяют среди работников и их работодателей информацию о преимуществах легального трудоустройства.

– информационная кампания. На этом этапе ответственные за данный вопрос государственные органы распространяют среди работников и их работодателей информацию о преимуществах легального трудоустройства. Второй этап – инспекционная кампания. Проведение серии проверок компаний, у которых риск использования незадекларированного труда считается самым высоким.

В течение полугода, согласно данному плану, проводился первый информационный этап. За это время была проведена разъяснительная работа среди почти 62 тысяч руководителей предприятий и их подчиненных. Рабочим объяснили, каким рискованным для них является неофициальное трудоустройство, а работодатели получили предостережения относительно возможного наказания.

С 1 июля начнется собственно второй этап программы. Особое внимание инспекторы будут уделять работодателям, которые не отреагировали должным образом на информационную кампанию и предупреждения. За уклонение от официального оформления работников руководителям предприятий грозит наказание. Каждый незадекларированный член трудового коллектива обойдется работодателю в сумму не менее 60 тыс. грн. А в некоторых случаях штраф будет достигать 180 тыс. грн.

Стоит отметить, что в Украине количество неофициально трудоустроенных граждан просто таки невероятное. На данный момент оно составляет около 3 млн человек.