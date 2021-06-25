В Україні поменшає банкоматів: це тільки початок

Представництво міжнародної платіжної системи Visa передбачило значне зменшення кількості банкоматів по всьому світу, включаючи і Україну.





“Їх кількість, безумовно, буде знижуватися, те, що ми бачимо, глобальний тренд полягає в тому, що за період пандемії на 20% знизилося зняття готівки по всьому світу. Просто тому що людям це стає менш потрібно ” , – поділися в компанії.

Крім того, зазначається, що в майбутньому банкомати будуть виступати в якості інфраструктурної частини, якою банки будуть між собою ділитися. Вкладання банками грошей в реалізацію власних мереж – неефективне заняття. Крім того, воно незатребувано клієнтами. Visa передбачає, що часи, коли в торговому комплексі розташовувалося по п’ять-шість банкоматів – залишаться в минулому.

Зменшення банкоматів вже встигли відчути і українці. Особливо це стосується окраїн міст та спальних районів. Також в нашій країні масово закриваються відділення бакнів.