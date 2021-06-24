В Украине перестанут работать сотни тысяч смартфонов: как не превратиться в “кирпич”

Проблема с незаконным ввозом смартфонов из-за границы и продажей краденых мобильных в Украине существует уже давно. Только в текущем году государство понесло около 1 миллиарда долларов убытков из-за контрабанды техники. А жертвами мобильных воров ежегодно становятся более 100 тысяч украинцев.





Как бороться с нелегальными смартфонами?

В Верховной Раде решили положить конец нашествию нелегальных смартфонов и начали работу над законопроектом, призванным решить данную проблему. Поэтому вскоре в Украине может появиться электронная база данных, которая будет содержать «белый», «черный» и «серый» списки мобильных телефонов.

Гаджеты, которые попадут в «белый» список, будут иметь «чистый» IMEI (уникальный заводской номер). Это смартфоны, которые оказались в Украине и были проданы официально.

В «серый» список попадут контрабандные гаджеты. Таких в Украине пока больше всего. К тому же даже сами владельцы часто не знают, что пользуются незаконно ввезенным в страну аппаратом. Такие гаджеты можно будет спасти путем регистрации. Тогда они будут переведены в «белый» список.

В «черный» список внесут ворованные телефоны, IMEI которых были подделаны или скопированы. Владельцам таких мобильных придется нелегко, ведь гаджеты будут полностью заблокированы и превратятся в бесполезные «кирпичи».

Что может помешать новым правилам?

Сейчас существует вероятность, что проект борьбы с контрабандными и ворованными устройствами удастся реализовать еще нескоро. Ведь для этого нужно приобрести систему, которая сможет по коду IMEI определять, какие мобильники легальные, а какие нет. Эта система под названием Device Identification Registration and Blocking System (DIRBS) будет стоить государству около 50 миллионов гривен.

К тому же с использованием такого довольно жесткого метода «зачистки» рынка смартфонов есть определенные проблемы. Внезапное отключение мобильных уже сейчас не на шутку пугает граждан. Почти все украинцы, владеющие смартфонами пользуются с их помощью электронными документами и мобильным банкингом. Кроме внезапного отключения от сети, они обеспокоены еще и безопасностью своих личных данных.

Поэтому в процессе работы с новым законопроектом депутатам стоит учесть потребности и права потребителей. Ведь в противном случае закон может вызвать большое сопротивление общества.