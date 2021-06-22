Главные неудачники года: 5 знаков зодиака, которых ожидает тотальное невезение

Далеко не все знаки зодиака пользуются благосклонностью звезд. Существует определенная закономерность, по которой некоторым из них везет на каждом шагу, а другим приходится ежедневно бороться с трудностями. Причины этого обычно проистекают из особенностей характера, присущих представителям того или иного зодиакального знака.





Кто же они, самые неудачливые знаки гороскопа? Под силу ли им самостоятельно исправить свою зодиакальную карму?

Дева

Именно представители этого знака возглавляют антирейтинг астрологов. А все из-за присущей им привычки контролировать все и всех. Поэтому любые изменения кажутся им настоящей катастрофой и влекут за собой ряд неудач.

И изменить свой нрав вполне реально. Нужно только позволить себе вести более размеренную жизнь, время от времени поддаваясь искушениям и риску.

Скорпион

Проблема Скорпионов заключается обычно в хаотичности на неупорядоченности их жизни. Они как бы постоянно находятся на поле боя, соревнуясь с жизненными трудностями. И нередко в пылу проигрывают эту борьбу.

Не будьте такими агрессивными, сталкиваясь с проблемами. Примите их как часть вашей жизни, решая дело спокойно и последовательно.

Козерог

Козероги очень трудолюбивы и уверены, что все в их жизни зависит только от количества приложенных усилий. Представителям этого знака стоит попытаться довериться интуиции и поверить в удачу. Тогда у них наверняка получиться наконец выйти из привычной зоны комфорта и окрасить свою жизнь новыми яркими цветами.

Рак

Как известные меланхолики зодиака, Раки часто воспринимают события вокруг слишком пессимистично. Стоит только попробовать посмотреть на мир немного позитивнее, и вы увидите бесконечные возможности, которые окружают вас каждый день. Рискните! Вы точно не пожалеете о своем смелом решении.

Водолей

Эти необычные персонажи просто обожают приключения и смену обстановки. Они не в состоянии вынести рутину, или даже стабильность. Именно поэтому им часто не хватает терпения идти до конца по выбранному пути.

Астрологи советуют Водолеям воспитывать целеустремленность и сосредоточенность. Это поможет им всегда достигать поставленной цели.