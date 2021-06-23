В льготы почти никто не попадет: в Украине поднимают тарифы на свет

Министерство энергетики Украины планирует в скором времени изменить схему оплаты за электричество для граждан. Речь идет о создании новой градации в зависимости от объемов потребления электроэнергии, и установка отдельных тарифов для каждой из категорий.





Продвигает инициативу о внесении изменений в тарифный план министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он аргументирует свою позицию попыткой защитить льготные категории населения и, в то же время, способствовать улучшению оборудования предоставителей энергетических услуг.

Наименьшую цену за электроэнергию по новым правилам будут платить граждане, использовавшие до 100 кВт*ч в месяц. Для тех, кто превысил указанную норму, стоимость света будет значительно выше. В общем по новой системе тарифы распределятся следующим образом:

до 100 кВт*ч – 1,68 грн;

100-300 кВт*ч – 2,4 грн;

300-500 кВт*ч – около 3 грн;

от 500 кВт*ч – чуть более 4 грн.

По словам господина Галущенко, в категорию с минимальной оплатой до 100 киловатт войдут более 40% граждан. Поэтому экономия очевидна. Но многие эксперты готовы поспорить с министром на эту тему. Ведь только холодильник использует около 40 кВт*ч в месяц. Не говоря уж о бойлере и прочей бытовой технике. Даже при наличии економных устройств и энергосберегающих ламп, «уместиться» в норму до 100 кВт*ч мало у кого получится.

Похоже, что украинцам таки придется переплачивать за электричество. Ведь если подсчитать среднее энергопотребление семьи из 3-4 человек, то в результате получим едва ли не 500 киловатт в месяц. Поэтому выгода в такой градации мягко говоря сомнительна.

Кроме прочего, указанные изменения в тарификации могут привести к значительному увеличению случаев махинации со счетчиками. Люди будут изо всех сил стараться попасть в «дешевую» категорию, ведь разница в оплате достаточно существенна. К тому же государству придется содержать огромный штат сотрудников, которые будут заниматься проверкой счетчиков граждан.