Пенсионеров заставят платить дополнительные налоги: виновными оказались их родственники

Государственная налоговая служба начала сообщать гражданам о необходимости уплатить налог на жилье. «Письма счастья» получают лица, являющиеся собственниками более 60 кв. метров жилплощади. Но оказалось, что адресатами таких писем все чаще становятся пожилые люди. Неужели пенсионеры в Украине так богаты?





По словам адвокатов, обычно виновниками такой ситуации становятся родственники стариков. Дети и внуки часто переписывают на пенсионеров свое имущество, чтобы не платить баснословные суммы налогов. Но переоформляя жилые площади на пожилых людей, их родственники не принимают во внимание, что данная категория населения не освобождается в нашей стране от уплаты налога.

Случалось, что на пожилых людей оформляли целые дома. А потом члены семьи такого «потерпевшего» жаловались в налоговую за вымогательство средств с заслуженного пенсионера.

Если же гражданину пришла квитанция с суммой, которая вызывает вопросы, нужно обратиться в налоговую в течение 60 суток. Тогда государственная служба проведет сверку и уточнит данные о жилплощади, которой владеет человек.

Для того чтобы платить государству меньший налог, можно прибегнуть к вполне законным «хитростям». Речь идет об оформлении документов на долевую собственность, или дарственную на другого члена семьи. В таком случае сумма налога может существенно уменьшиться. А возможно и вовсе не будет необходимости его платить.

Сейчас “лишние” квадраты жилья для украинцев стоят по 1, 5% от ставки минимального дохода – 70, 8 грн в год за 1 метр. Региональные и местные власти имеют полномочия для того, чтобы уменьшать эту ставку, или делать поблажки для некоторых льготных верств населения.

Получается что за квартиру с площадью 85 кв. м нужно будет заплатить налог 1770 грн, в расчете на 25 «лишних» метров. А вот за просторный дом на 300 кв. м – государство потребует доплату в размере еще 25 тыс. гривен.