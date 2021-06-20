Украинцам представят новый газовый тариф уже в следующем месяце

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» намерена представить гражданам новую схему поставок газа для розничных клиентов. Сезонный тариф, детали которого население Украины узнает уже в начале июля, будет содержать опцию равномерной оплаты. Такую информацию распространил на своей странице в социальной сети “Facebook” директор по интегрированным коммуникациям газоснабжающего предприятия Максим Белявский.





Сейчас большинство пользователей услугами ГК «Нафтогаз Украины» пользуются стандартным планом расчета «Фиксированный». Такая опция используется, если клиент не выбрал другую схему оплаты. Цена 1 куб. м газа по этому тарифу составляет 7,96 гривны с НДС, без учета стоимости за распределение и доставку. Данный тариф является годовым, поэтому цена топлива остается для пользователей такой же, независимо от сезонных изменений и колебаний стоимости голубого топлива на мировом рынке.

Зато тариф «Месячный» регулярно меняет цену топлива, ориентируясь по текущей ситуацией на европейском и мировом рынках. Данная схема оплаты еще больше акцентирует внимание на надежности и стабильности годового тарифа.

Согласно ожиданиям пользователей услуг газоснабжающего предприятия «Нафтогаз Украины», новое сезонное предложение станет удачным сочетанием месячной и годовой схем расчета.

Предприятие «Нафтогаз Украины» с каждым годом становится все популярнее среди украинцев. По состоянию на июнь 2021 года база клиентов украинского газопоставщика составляет около 1 миллиона домохозяйств. Компания поставляет голубое топливо 13% населения, характеризуясь присутствием во всех областях Украины.

ГК «Нафтогаз Украины» входит в состав государственной группы компаний «Нафтогаз» и начала работу на украинском рынке как отдельная компания в 2017 году. Группа «Нафтогаз» в данный момент работает по корпоративной стратегии, которая предусматривает существенное увеличение присутствия газопоставщика на розничном рынке нашего государства. Согласно плану группы компаний, в 2025 году количество розничных клиентов составит более 2,8 миллиона.