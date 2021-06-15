Очередные налоги: украинцев ждет подорожание ювелирных изделий

Министерство финансов Украины выдвинуло предложение о налогообложении драгоценных металлов. Нововведение, которое содержится в законопроекте №5600 заставит отечественных ювелиров платить на 20% больше за золотые, платиновые и серебряные банковские слитки. А это, безусловно, приведет к подорожанию ювелирных украшений на украинском рынке.





Предприниматели, занимающиеся изготовлением и продажей ювелирных изделий, потеряют всякую выгоду от приобретения сырья у финучреждений. Не говоря уже о гражданах, имеющих обыкновение хранить свои сбережения в драгоценных металлах.

Какие металлы не будут облагаться налогом

НДС придется платить не за все драгоценные металлы. Законодательные органы четко разграничили понятия банковского и инвестиционного золота. Напомним, что к инвестиционным металлам относятся пластины, а также слитки 995 пробы. К этой же категории входят и монеты 900 пробы и выше.

В случае же принятия закона около 80% ювелирных предприятий, для которых основным поставщиком металла является именно банк, вынуждены будут смириться с 20% подорожанием сырья.

Другие источники драгоценных металлов

Конечно, ювелиры могут поискать альтернативы и не использовать банковское золото. Отличным вариантом представляется скупка драгоценных металлов у населения. Золотой лом – это практически неисчерпаемый запас, а обходится он производителям не так уж и дорого. Сейчас средняя цена 1 грамма золотых украшений – около 1500 гривен.

Еще одним вариантом для отечественных ювелиров может стать аффинация, то есть очистка, промышленных металлов. Таким образом специалисты способны самостоятельно довести металл до высшей пробы, не переплачивая при этом за сырье.

Закон, обременяющий налогом драгоценные металлы, может в результате заставить предпринимателей отказаться от производства отечественных украшений и переключиться на импорт готовых изделий из Таиланда и Турции.

Не последним вариантом является и закупка металлов на «черном рынке», на которую в отчаянии могут согласиться украинские компании. Хотя таким образом мелкие игроки отечественного ювелирного рынка рискуют натолкнуться на подделку.