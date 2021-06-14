НБУ вводить нові правила переказу грошей через «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Монобанк»

З метою боротьби з шахраями НБУ вводить нові правила відправки грошей через банки, щоб виключити можливість перехоплення кодів, що підтверджують транзакції. Дані нововведення торкнуться клієнтів всіх українських фінустанов, включаючи «Ощадбанк», «ПриватБанк» та «Монобанк».





Подробиці нововведень

Дану інформацію представники НБУ розмістили на своєму офіційному сайті, чим немало спантеличили українців. Нововведення досить складні в реалізації, до того ж користувачі можуть порахувати їх незрозумілими для повсякденного використання.

Суть змін проста – тепер клієнти банку, які бажають перевести гроші на рахунок іншої людини, будуть зобов’язані ввести пароль, щоб захистити транзакцію від перехоплення. Відбуватиметься це в такий спосіб:

користувач активує запит на переказ грошей в своєму кабінеті інтернет-банкінгу;

на його телефон приходить код, який потрібно ввести, щоб підтвердити процедуру;

після введення гроші зараховуються на рахунок одержувача.

Ви можете подумати, що зараз діє такий же захист транзакцій, однак не поспішайте робити висновки. По-перше, код буде набагато більший, ніж це прийнято в сучасних банківських системах – мінімум в ньому міститиметься вісім символів. По-друге, пароль одноразовий і діє тільки 10 хвилин. Якщо не встигли його ввести – прийде новий код.

Згідно із задумом НБУ, подібна система захисту дозволить ускладнити перехоплення паролів шахраями. При цьому представники Національного банку впевнені в своїй правоті, тому зобов’язують ввести цю систему паролів всім фінустановам України без винятку на постійній основі. Боязкі спроби керівників банків оскаржити нововведення зауваженнями про високу вартість впровадження нових технологій і реакції з боку клієнтів перекриваються погрозами високих штрафів за недотримання нових установок.