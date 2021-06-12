ПриватБанк будет блокировать счета: выход – предоставить единственный документ

На днях владельцы счетов в ПриватБанке, открывшие своим детям карточки «Юниора», получили предупреждения. В сообщении, отправленном через интернет-банкинг, речь шла о возможном закрытии детских счетов в случае, если в банк не будет подан ИНН ребенка.





Пресс-секретарь финучреждения Олег Серга сразу же заверил обеспокоенных клиентов, что о блокировке детских карточек речь не идет. Однако идентификационный номер ребенка предоставить все же нужно, несмотря на то, что детские счета привязаны к счетам их родителей.

Господин Серга объяснил, что потребность в данном документе возникла в связи с требованием НБУ. Изменения в законодательстве, которые были приняты в конце 2020 года, требуют предоставления ИНН ребенка для открытия отдельного банковского счета на его имя, даже если этот счет находиться под контролем опекуна.

Документ из налоговой нужно предоставить тем «маленьким клиентам», которым уже исполнилось 14 лет. Ведь дети младшего возраста просто не смогут получить ИНН. Между тем сообщения с предупреждением поступают также родителям детей младше 14 лет. Похоже в банке произошла какая-то ошибка и предупреждения были отправлены клиентам, не имеющим отношения к данному новшеству.

Поэтому как только ребенку, владеющему карточкой «Юниора», исполнится 14 лет, идентификационный номер все же придется оформить. ИНН понадобится несовершеннолетним клиентам ПриватБанка еще и для участия в розыгрышах призов и викторинах, которые регулярно проводятся в «ЮниорБанке».