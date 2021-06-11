Украинцев хотят заставить не покупать вещи за границей: цены взлетят

Кабинет министров Украины на днях порекомендовал парламентариям немного изменить Таможенное законодательство и ужесточить ограничения касательно ввоза товаров из других стран без уплаты пошлины. Соответствующий законопроект был подан Кабмином в ВРУ 9 июня.





Согласно законодательным новациям, предложенным правительством, ввозить товары без оплаты пошлины можно будет в пределах суммы 430 евро, вместо актуального лимита 1000 евро. Такое правило будет действовать для всех приобретенных вещей, проходящих через контрольно-пропускные пункты для воздушного и морского транспорта, находящихся в багаже или ручной поклаже.

Что касается контрольно-пропускных пунктов для автомобильного или железнодорожного транспорта, то они будут разрешать ввоз без уплаты налога товаров на сумму до 300 евро, вместо привычных 500 евро.

Такие меры правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объясняет адаптацией национального законодательства к правилам и процедурам, которые предусматриваются договором об ассоциации с Евросоюзом.

В то же время среди предложенных изменений есть и некоторые смягчения для актуального законодательства. К примеру, за ввоз различного оборудования и устройств научного характера налог платить не придется. Единственное условие – применение вышеуказанного оборудования не должно иметь коммерческий характер. Таким образом государство поддержит развитие образования и науки в стране.

Беспошлинный ввоз оборудования позволят и предприятиям, которые перемещают свои производственные мощности на территорию нашего государства. Ведь открытие бизнеса с иностранным капиталом не только улучшит состояние экономики, но и создаст новые рабочие места для украинцев.