В Украине обновили принципы ведения налогов, сборов и ЕСВ

Начиная с 4 июня 2021 года, в Украине набрали силу новые правила, что касаются оплаты налогов, обязательной государственной страховки, а также других платежей. Эта информация была опубликованы на официальном сайте ГНС в Днепропетровской области.





Данные правила напрямую связанные с приказом Минфина от 23 марта 2021 года. В нем указаны ключевые нормы, которые отображают суть новых принципов в выплатах налогов и других сборов

При этом, представители бизнес-отрасли были крайне недовольны фактом повышения налогов.

В представленном выше порядке отображаются все нормы, в соответствие с действующим Налоговым кодексом Украины. Учитываются также все возможные штрафные санкции, например, пеня и штрафы.

Контроль движения средств выполняется непосредственно в информационной системе ГНС.

Кроме того, в данных принципах заложены следующие нормы:

Правила оформления и использования карты плательщика налогов.

Контроль за финансовыми движениями, согласно с информацией Казначейства.

Формирование информации о движениях на едином счету.

Создание каталога платежей, по единому счету.

Стоит напомнить, что единым счет функционирует на территории Украины с 1 января 2021 года. Гражданин, которому необходимо оплатить налоги, использует его непосредственно для оплаты денежных обязательств, и любых других сборов, а также контроль за движением средств.

Кроме того, в Кабмине сообщили, что в дальнейшем планируется ввести дополнительный налог, связанный со сделками, в которых объектом есть недвижимость.