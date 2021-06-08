Названы элементарные правила, которые помогут прожить целый век

Во все времена люди стремились раскрыть тайну долголетия. Но в действительности никакой магии в этом нет. Каждый из нас в состоянии прожить долгую и счастливую жизнь. Стоит только правильно питаться, заниматься любимым делом и посвящать больше времени родным и близким. Такой образ жизни поможет сохранить силы и энергию на долгие годы и наслаждаться каждым прожитым днем.
Предлагаем вашему вниманию 8 правил здоровой и счастливой жизни, которые непременно помогут прожить по крайней мере век.
- Берегите свой кишечник.
Этот орган является чрезвычайно важным для здоровья в целом. Бактерии кишечника помогают организму человека получать необходимые витамины, генерируют энергию и даже вырабатывают токсины для борьбы с опасными вирусами.
- Питание по-итальянски.
Положительно влияет на здоровье кишечника и его микрофлору питание в средиземноморском стиле. Морепродукты, свежие фрукты и овощи, оливковое масло – все эти продукты насыщают организм необходимыми полезными жирами, пробиотиками, витаминами, поддерживают клеточный иммунитет.
- Вегетарианство.
Гарвардские ученые определили, что большинство американских долгожителей – вегетарианцы. Оказывается, продукты животного происхождения действительно не слишком полезны для человека. Перенасыщение организма белком провоцирует преждевременное старение клеток и сокращает жизнь.
- Меньше сладостей.
Глюкоза, взаимодействуя с белками в клетках нашего организма запускает процесс, который неизменно приводит к ухудшению здоровья человека. У любителей сладкого быстро теряют эластичность кожа, мышцы и сосуды сердца, ухудшается подвижность суставов. Замедлить этот деструктивный процесс можно только путем ограничения количества сахара в рационе.
- Активный образ жизни.
Даже если вы не очень спортивный человек, прогулки на свежем воздухе в течение 30-40 минут в день будут способствовать поддержке иммунитета и хорошего самочувствия.
- Любимое занятие.
Заниматься делом, которое вам по душе, полезно прежде всего для психологического здоровья. Так вы сможете получать еще больше наслаждение от жизни и с нетерпением ждать каждого нового дня.
- Тренировка для мозга.
Не только тело, но и ум нужно ежедневно держать в тонусе. Замечательным способом поддержания умственной активности станет изучение иностранных языков, разгадывание ребусов и кроссвордов.
- Семейное тепло.
Больше общайтесь, окружайте себя близкими и родными людьми. Одиночество – не лучший спутник долголетия. А вот большая любящая семья непременно вдохновит прожить долгую и счастливую жизнь.
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